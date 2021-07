Sputnik V nie otworzy drzwi restauracji. San Marino ma problem

Mieszkańcy San Marino, zaszczepieni głównie rosyjskim Sputnikiem V, zakupionym przez tamtejsze władze, są w trudnej sytuacji. Szczepionka ta nie jest uznawana we Włoszech, gdzie od 6 sierpnia wchodzi w życie wymóg posiadania przepustki Covid-19 przy wejściu do wielu miejsc, w tym restauracji.

Włoski rząd postanowił, że tzw. zielona przepustka uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki, term i salonów gry.

Rosyjski Sputnik V nie uznawany?

To zaś - jak podkreślają media - oznacza problemy dla mieszkańców enklawy-republiki, położonej na terytorium włoskiego regionu Emilia-Romania. Ich świadectwa szczepień nie są uznawane we Włoszech, bo rosyjski Sputnik V, którym ich szczepiono, nie został dopuszczony do użycia przez Europejską Agencję Leków. W praktyce znaczy to, że obywatele tej republiki mogą nie zostać wpuszczeni do restauracji i wielu miejsc publicznych na przykład w pobliskich nadmorskich włoskich kurortach takich, jak Rimini czy Riccione.

Jak informuje Ansa, w tym jednym z najstarszych i najmniejszych państw świata, gdzie przeprowadzono masową kampanię szczepień wśród 30-tysięcznej ludności, narasta zaniepokojenie.

Sekretarz do spraw zagranicznych w San Marino, Luca Beccari wyraził wprawdzie przekonanie, że tamtejsza przepustka będzie uznawana w UE, ale wiadomości tej nie potwierdziła dotąd Komisja Europejska.