Stowarzyszenie Właścicieli Małej Gastronomii: nowa możliwość skorzystania z tarczy 6.0.

- Nieposłuszeństwo ma sens! Rząd się ugiął w sprawie tarczy ale i tak próbuje nas oszukać! Uwaga - zostały tylko 3 dni dla firm, które nie mogły udowodnić spadku przychodów od listopada 2019 r., bo po tym okresie otworzyły np. nowy lokal lub w ogóle zostały utworzone. Dla nich pojawiła się właśnie możliwość skorzystania z tarczy 6.0. - informuje na facebooku Adrian Maruszak ze Stowarzyszenia Właścicieli Małej Gastronomii.

Autor: www.horecatrends.pl/ Facebook Data: 28 stycznia 2021 08:06

- To wielki sukces zjednoczonych przedsiębiorców - STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW #otwieraMY i ich akcji otwierania biznesów oraz naszego Stowarzyszenie Właścicieli Małej Gastronomii. Kolejnym sukcesem jest dostrzeżenie tej krótkiej szansy na zastrzyk finansowy dla naszych przedsiębiorstw - czytamy na Facebooku.

- W Dzienniku Ustaw w dn. 22 stycznia 2021 Poz. 152 pojawiło się rozporządzenie do ustawy COVID 19 (Tarcza 6.0). "których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego W MIESIĄCU POPRZEDNIM lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego." Jeżeli zastanawiacie się dlaczego nikt nic o tym nie pisze i nie mówi to śpieszymy z wyjaśnieniem. Do końca stycznia pozostały 3 dni. We wniosku w zależności od "pomocy" możemy porównywać 2-3 miesiące wstecz od miesiąca, w którym składamy wniosek. Ponieważ przez większość października nie było lockdownu to porównując go np z listopadem mamy całkiem duże szanse na spełnienie warunku spadku obrotów o 40%. Składając wniosek w lutym nie będziemy mieli już takiej szansy bo będziemy tylko mieć możliwość porównania spadku obrotów najwcześniej z grudnia 2020 względem listopada 2020, ponieważ lockdown już trwał. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego ale wniosek złożyć już można. Jedynie decyzja będzie mogła zapaść po 1 lutego. Życzymy powodzenia! Walczcie! - infoemuje na Facebookowym fanpege'u Stowarzyszenia Właścicieli Małej Gastronomii Adrian Maruszak.

I wyjaśnia: należy jak najszybciej wysłać wniosek. Nawet jeżeli nie będzie opcji dostępnych w systemie to wybrać inne i poprawić po 1.02!