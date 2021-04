Tarcza branżowa - pomoc przedłużona na marzec i kwiecień

Rząd przedłużył tarczę branżową, która będzie uwzględniać marzec i kwiecień. Zobacz kto może z skorzystać z tej pomocy i na jakich warunkach.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 18 kwietnia 2021 09:58

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców przewiduje nowelizacja rozporządzenia przyjęta przez Radę Ministrów.

Do firm trafi wsparcie w wysokości 10 mld zł, które będzie wypłacone za marzec i kwiecień.

Pomoc skierowano do firm szczególnie mocno dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi. Oprócz dotychczasowych branż, na wsparcie mogą liczyć kolejne, w tym m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego.

Wnioski o pomoc mogą składać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). O pomoc będzie można się ubiegać od 26 kwietnia.

- Kontynuujemy wsparcie do firm najbardziej obecnie poszkodowanych w wyniku obostrzeń sanitarnych, tak aby utrzymać ich miejsca pracy i zapobiec utracie przez nie płynności finansowej. To pomoc optymalnie dopasowywana do potrzeb polskiej gospodarki i uwzględniająca jej specyfikę – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak podkreśla, że rozporządzenie pomocowe rozszerza krąg firm, które otrzymają pomoc z powodu ograniczenia działalności ze względu na trzecią falę pandemii COVID 19.

Lista branż objętych wsparciem została uzupełniona o 17 nowych. Ponadto, dotarły do nas sygnały, że niektórzy przedsiębiorcy nie zaktualizowali w zeszłym roku w porę swoich danych odnośnie prowadzonej działalności w rejestrach publicznych. W związku z tym nie spełniali jednego z formalnych warunków uzyskania pomocy. Nam natomiast zależy na tym, aby wsparcie trafiało do firm, które faktycznie prowadzą teraz rodzaj działalności objęty obostrzeniami. Właśnie dlatego termin weryfikowania kodów PKD przesunięty został na 31 marca 2021 r. – zaznacza. Wprowadzono dodatkowy okres, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów. Składając wnioski o wsparcie, będzie można wykazać spadek przychodów także w stosunku do lutego 2020 r., a więc miesiąca, w którym funkcjonowanie gospodarki nie było jeszcze zakłócone - dodaje.

Wsparcie dla firm

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przewiduje cztery instrumenty pomocy:

- zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

- dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

- świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,

- dotację do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Dla kogo wsparcie z tarczy

Nowelizacja rozporządzenia pomocowego przewiduje przedłużenie wsparcia dla 46 rodzajów działalności gospodarczej ujętych według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które już wcześniej były objęte obostrzeniami, a także kolejnych 17 kodów, których dotyczyły obostrzenia w marcu. W sumie pomoc obejmie 63 kody PKD.

17 dodatkowych kodów PKD, które otrzymają wsparcie:

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Uchwalona w grudniu 2020 r. tzw. tarcza branżowa upoważniła Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń, które są elastycznym narzędziem do wprowadzania nowych i modyfikacji obowiązujących form udzielania pomocy dla przedsiębiorców. W ten sposób rząd może wydawać rozporządzenia przedłużające i rozszerzające wsparcie z tarczy o dodatkowe branże, jeżeli wymaga tego sytuacja. Kwietniowa nowelizacja rozporządzenia będzie już trzecim pakietem osłonowym przyznanym przez rząd w ramach pomocy z tarczy branżowej tą właśnie metodą.

Warunki pomocy

Żeby otrzymać wsparcie trzeba:

- prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. – ocena w zakresie przynależności do danej branży, uznanej za szczególnie poszkodowaną wskutek pandemii COVID-19, będzie dokonywana w odniesieniu do relatywnie nieodległej przeszłości i – tym samym – pomoc trafi do firm, które faktycznie w obecnym okresie prowadzą taki rodzaj działalności,

- wykazać 40 proc. spadek przychodów – chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu - w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Pomoc rządu trafi do 420 tys. firm, zatrudniających ok. 1,4 mln osób. Na wsparcie przedsiębiorców za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.

Wartość wsparcia na kwiecień będzie znacznie wyższa, co wynika z tego, że obejmie dodatkowo nowe branże. Firmy ujęte w nowelizacji rozporządzenia będą mogły skorzystać z dopłat na utrzymanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez trzy kolejne miesiące.

Kiedy składać wnioski

Nowelizacja rozporządzenia pomocowego wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji , zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.