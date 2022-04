UOKiK o prawach, jakie w lokalu gastronomicznym ma konsument

Kontrola Inspekcji Handlowej w lokalach gastronomicznych w 2021 r. wykazała, że co drugi przedsiębiorca nie przestrzega przepisów. Dlatego UOKiK przypomina o prawach konsumentów w lokalach gastronomicznych.

Inspekcja Handlowa w 2021 r. skontrolowała 360 placówek gastronomicznych w rejonach turystycznych - w 178 z nich (49,4%) odnotowano nieprawidłowości.

Błędy, na które wskazała IH to m.in.:

- brak informacji o cenie napoju/potrawy;

- do przygotowania potrawy używany jest inny składnik niż wskazany w menu (np. baranina zamiast jagnięciny, krem dekoracyjny zamiast bitej śmietany, twardy ser zamiast parmezanu, ser wędzony zamiast oscypka);

- zaniżona waga potraw/pojemność napojów (np. doliczono do rachunku herbatę/kompot, które wchodziły w skład zakupionego zestawu, serwowano zaniżoną ilość wódki/wina niezgodną z informacją w cenniku);

- brak informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych (to wymagania ustawowe).

Prawa konsumentów - lokal gastronomiczny

- Cennik w miejscu ogólnodostępnym – cena na wywieszce, w cenniku lub karcie menu musi być zgodna z podaną na paragonie.

- Produkt sprzedawany na wagę - masz prawo przed złożeniem zamówienia poprosić o oszacowanie ceny porcji.

- Sprzedawca powinien zważyć produkt ostateczny, np. rybę po usmażeniu i na tej podstawie wyliczyć rachunek.

- ‘’Usługa serwisowa’’ - musisz być o niej wcześniej poinformowany np. w karcie menu.

- Złożone zamówienie = zawarcie umowy, czyli np. jeśli pizza miała być z oliwkami, a ciężko się ich tam doszukać, to możesz ją reklamować.

- Czas realizacji zamówienia - gdy termin nie został dotrzymany oznacza to, że lokal nie wywiązał się z umowy - możesz reklamować usługę i zażądać np. obniżenia rachunku za posiłek (reklamacji może podlegać również temperatura posiłku).

- Czego żądać składając reklamację? W ramach reklamacji możesz żądać towaru zgodnego z zamówieniem, a jeśli nie jest to możliwe - domagać się obniżenia ceny.

UOKiK podpowiada, gdzie po pomoc

- Wizyta w lokalu zakończyła się zatruciem pokarmowym?

Zgłoś sprawę do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

- Nierzetelna obsługa w lokalu np. zaniżona waga dania?

Zgłoś to wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej lub UOKiK,

- Wątpliwa jakość serwowanych potraw?

Poinformuj wojewódzki inspektorat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych lub Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.