Warszawa: 75 proc. mniejsze opłaty dla ogródków gastronomicznych

Rząd zapowiedział złagodzenie obostrzeń i zezwolił na ponowne otwarcie ogródków gastronomicznych od 15 maja. Zarząd Dróg Miejskich umożliwi wznowienie takiej działalności. Na razie wpłynęło ok. 250 wniosków o wydanie decyzji zezwalających na funkcjonowanie ogródków.

Autor: www.horecatrends.pl/ UM Warszawa Data: 05 maja 2021 08:57

15 maja na nowo mogą ruszyć ogródki gastronomiczne. Zarząd Dróg Miejskich umożliwi wznowienie takiej działalności.

Dotąd do Do zarządu Dróg Miejskich wpłynęło ok. 250 wniosków o wydanie decyzji zezwalających na funkcjonowanie ogródków gastronomicznych.

Stołeczni radni zdecydowali, ze względu na pandemię, że do końca 2021 r. obowiązują obniżone o 75 proc. stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod ustawienie na nim ogródka gastronomicznego.

- Dzięki zeszłorocznej decyzji Rady Warszawy, o 75 proc. zostały obniżone stawki za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne. Zachęcam przedsiębiorców do składania wniosków, każdy z nich postaramy się rozpatrzyć jak najszybciej - zapewnia Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Ogródki gastronomiczne startują 15 maja

Sezon na ogródki gastronomiczne trwa od 1 marca do 31 października. Jednak z powodu epidemii rozpoczęcie sezonu od marca było niemożliwe. Rząd zapowiedział, że od 15 maja korzystający z przestrzeni miejskiej przedsiębiorcy mogą wracać z ogródkami gastronomicznymi przy swoich lokalach.

Dotąd do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło ok. 250 wniosków o wydanie decyzji zezwalających na funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. Są one rozpatrywane na bieżąco, tak by przedsiębiorcy od połowy maja mogli uruchomić ogródki gastronomiczne.

Warszawska gastronomia zapłaci mniej za ogródki

Za udostępnienie przestrzeni miejskiej pobierana jest opłata. W zależności od kategorii drogi (powiatowa, wojewódzka czy krajowa) wynosi ona od 1,50 zł do 1,90 zł za m2 dziennie. Stołeczni radni, na wniosek Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy, zdecydowali, że ze względu na pandemię do końca 2021 r. obowiązują obniżone o 75 proc. stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod ustawienie na nim ogródka gastronomicznego.

W 2020 r. ZDM wydał 498 decyzji na ustawienie ogródka restauracyjnego lub kawiarnianego dla ponad 400 podmiotów.