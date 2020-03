Branża gastro wstrzymała oddech - rozmowa z Krzysztofem Cybruchem z Targu Śniadaniowego

Decyzja premiera dot. zawieszenia działalności restauracji, pubów, klubów, barów i miejsc rozrywki, dla gastronomii była niemal jak wyrok. I to mimo, że ograniczeniu podlega spożywanie posiłków na miejscu a dozwolone są dostawy i kupowanie jedzenia na wynos. Z dnia na dzień okazuje się jednak coraz wyraźniej, że sam dowóz to za mało dla restauratorów, żeby utrzymać personel, opłacić rachunki i wyjść na plus. Jednak obok tzw. tradycyjnej gastronomii jest jeszcze ta na kółkach, jak również operatorzy foodowych targów, marketów, eventów, których działalność również została nagle wstrzymana. Zapraszamy na rozmowę z Krzysztofem Cybruchem, twórcą Targu Śniadaniowego i Targu Rybnego, wspólnikiem FoodHall Poland.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 23 marca 2020 07:49