Cybruch, Targ Śniadaniowy: niezbędny jest dialog rządzących z branżą HoReCa

Krzysztof Cybruch, twórca Targu Śniadaniowego i Targu Rybnego, wspólnik FoodHall Poland, inicjator wydarzeń kulinarnych i rozrywkowych, podsumowuje ten nietypowy sezon i doradza rządzącym jak wesprzeć sektor HoReCa w tym trudnym czasie.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 22 października 2020 08:09

Jaki to był sezon dla Targu Śniadaniowego i projektów Food Hall Poland?

- Trzy miesiące - od marca do maja - nie robienia niczego skutecznie zainspirowały nas, żeby zarabiać pieniądze przez kolejne miesiące. Na szczęście przestrzeń otwarta, zakupy i spożywanie pod chmurką były w tym roku jednym z najbardziej porządzanych elementów. Tylu ludzi na Targu Śniadaniowym jak w tym roku nie widziałem nigdy wcześniej. Czekamy na przyszły rok, mam nadzieję, że od marca 2021 r. będziemy pracować w miarę uregulowanych formach, bez obostrzeń - mówi Krzysztof Cybruch.

Z kolei dla spółki Food Hall Poland to był dobry rok. - Podpisaliśmy kilka znaczących dla nas umów. Mamy nadzieję, że kiedy nasze dzisiaj podpisane projekty będą się otwierać, mam nadzieję już w nowej rzeczywistości bez obostrzeń, branża będzie rosła w górę razem z nami - dodaje Cybruch.

Jak rząd powinien wspierać branżę HoReCa?

Na pewno cztery razy bardziej powinien przemyśleć kwestię wszelkich obostrzeń, zakazów, zamknięć. Nie rozumiem zupełnie pomysłu skrócenia czasu funkcjonowania gastronomii.

To, co mógłym doradzić rządzącym, to dialog z branżą i partnerska rozmowa. Mówienie o nas bez nas nie ma sensu. Dzięki temu finanlne decyzje mają szanse być mądre i zbudowane na poziomie wiedzy fachowców, którzy od lat są w tej branży i utrzymują wielu pracowników.