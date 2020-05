Czy Nocny Market i Lunapark wystartują w tym sezonie? (wideo)

W minionych latach w majowe weekendy można było odwiedzić Nocny Market, a od ubiegłego roku również Lunapark. Obecnie przez pandemię koronawirusa jest to niemożliwe. O przyszłości obu konceptów w rozmowie z portalem horecatrends.pl mówi Piotr Dorak, współtwórca i współwłaściciel Nocnego Marketu i Lunaparku.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 13 maja 2020 08:07

Horecatrends.pl: Poprzednie lata przyzwyczaiły nas do tego, że w maju można było już wybrać się na Nocny Market, a od ubiegłego roku również do Lunaparku. Aktualnie tego zabrakło. Jak działalność obu miejsc będzie wyglądać w tym roku?

Piotr Dorak, współzałożyciel konceptów Nocny Market i Lunapark: Działalność Nocnego Marketu i Lunaparku jest na chwilę obecną zależna od decyzji, jakie zostaną podjęte przez rząd. Nie wiemy w jakiej formule, ani jak moglibyśmy funkcjonować, stąd wszystko jest w lekkim zawieszeniu i w zamrożeniu.

Pojawiają się nieoficjalne informacje o „odmrożeniu gastronomii” 18 maja. Z kolei Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło, że instytucje nad Wisłą są zamknięte, aczkolwiek lokale gastronomiczne nad Wisłą szykują się do działania w formie na wynos. W jakiej formie mogłyby działać Nocny Market i Lunapark?

Przede wszystkim wybitnie nie jestem zwolennikiem spekulacji. Wszyscy mówią o „odmrożeniu gastronomii” od 18 maja, przy czym nikt nie wie, na jakich zasadach miałoby to funkcjonować. To wszystko są niczym niepoparte rozważania. Funkcjonowanie na wynos, z biznesowego punktu widzenia, jeśli chodzi o Nocny Market i Lunapark, nie ma sensu. Są to przedsięwzięcia, które wiążą się z dużymi kosztami i logistyką, i nie ma co ukrywać, to są przedsięwzięcia, które zarabiają na sprzedaży alkoholu, a tego na wynos zgodnie z przepisami prawa nie możemy robić, więc takie rozwiązania absolutnie nie pozwalają nam na funkcjonowanie w tym sezonie.

Jak wyglądają na chwilę obecną rozmowy z restauratorami, którzy mają swoje punkty na Nocnym Markecie i w Lunaparku?

Relacje z restauratorami, którzy są naszymi najemcami i których wybieramy, były budowane przez lata. Te rozmowy są wstrzymane. Tak, jak powiedziałem wcześniej, nie wiemy w jakiej formule, miałoby to funkcjonować. Nie wiemy, czy możemy postawić jedno stanowisko obok drugiego. Nie wiemy, czy będzie wymagana obsługa kelnerska. Nie wiemy, czy będą dodatkowe obostrzenia ze strony sanepidu. To wszystko powoduje, że jakiekolwiek rozmowy na tym etapie byłyby stratą czasu dla wszystkich stron. Wszyscy żyjemy w lekkim zawieszeniu.

Jestem przekonany, że moment, w którym nastąpi odmrożenie, Nocny Market będzie mógł wrócić w takiej formule, w jakiej był. Może to będzie tam, gdzie było, może gdzieś indziej. Jestem przekonany, że wszyscy świadomi gastronomowie będą na to czekać w pełnym przygotowaniu, bo tak samo jak my dostali brzydko mówiąc "po tyłku" w ostatnim czasie i są gotowi wrócić ze zdwojoną siłą.

W ubiegłym roku mówiło się o tym, że to ostatni Nocny Market na Dworcu Głównym. Czy Nocny Market zmieni swoją lokalizację?

Dzieje się to kompletnie nie z naszej winy. Jest to związane z inwestycją, która odbywa się bezpośrednio w sąsiedztwie Nocnego Marketu. Myślę, że gdyby nie atak koronwirusa pewnie udałoby się zorganizować w tym roku kolejną edycję Nocnego Marketu na Dworcu Głównym. Czy to się uda, tego nie wiem. Jeśli chodzi o lokalizację, bardzo kochamy Nocnym Market, w związku z powyższym mamy plan b, ale póki co, jest to tajemnica i miła niespodzianka w razie czego dla naszych gości.

Dziękuję za rozmowę.