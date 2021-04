Fanex: food trucki zyskują na popularności. Nawet w pandemii

- Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądał sezon letni w branży HoReCa. Liczymy, że już niebawem powróci gastronomia na świeżym powietrzu, a food trucki serwujące dania street foodowe, nabiorą większego rozpędu - mówi Bożena Sajnog, Kierownik ds. kluczowych klientów w firmie Fanex.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 15 kwietnia 2021 12:41

Bożena Sajnog, Kierownik ds. kluczowych klientów w firmie Fanex przyznaje, że sektor gastro czeka na powrót gastronomii, choćby tej na świeżym powietrzu.

Jej zdaniem street food staje się ostatnio jeszcze modniejszy, a jakość serwowanych dań stale wzrasta.

W restauracjach coraz częściej wprowadzane są dania typowe dla kuchni ulicznej serwowane w dostawie.

- Rozwijając naszą ofertę produktów Fanex, dużą wagę przywiązujemy do receptur, które świetnie sprawdzają się także w tzw. kuchni ulicznej. Od lat założenia street foodu serwowanego m.in. w food truckach, są dość proste - ma być szybko oraz smacznie. Zaskakujący swoją prostotą i szybkością serwisu, street food staje się ostatnio jeszcze modniejszy, a jakość serwowanych dań stale wzrasta - mówi Bożena Sajnog.

Paradoksalnie, jego rozwojowi sprzyja także sytuacja związana z obostrzeniami pandemicznymi. Nawet w restauracjach - niezależnie od wysokości ich standardu – coraz częściej wprowadzane są dania typowe dla kuchni ulicznej serwowane w dostawie.

- Obserwując trend wzrostu popularności konceptów street food, stale rozwijamy naszą ofertę produktów, które znakomicie sprawdzają się w tego typu kuchni. Wprowadziliśmy np. nowe sosy bez konserwantów (Czosnkowy, Vinaigrette oraz Czosnkowy z Ziołami Włoskimi) w jednorazowych saszetkach i cupsach, które idealnie sprawdzają się do dań na wynos oraz do wiosennych sałatek. Kolejnymi nowościami są też: Sos o Smaku Bekonu, Sos Barbecue bez konserwantów z bogatym aromatem wędzonej śliwki oraz aromatyczny i kremowy Sos Serowy, które pasować będą np. do burgerów, frytek, zapiekanek, szaszłyków czy hot dogów. Dla zwolenników pikantnych smaków przygotowaliśmy z kolei Sos Carolina, który bazuje na papryczkach Carolina Reaper o ostrości min. 720000 SHU. Nie zapominamy także o miłośnikach kebabów – niedawno wprowadziliśmy do naszej oferty gastronomicznej Sos Ostry do Kebaba na bazie pomidorów z autorską mieszanką warzyw i przypraw z chili - wylicza Bożena Sajnog z Fanex.