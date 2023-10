Food trucki 2023: To był dziwny sezon, ale był też duży sukces

Horecatrends: Mamy drugą połowę października, food trucki zakończyły już sezon 2023. Czy to był dobry sezon?

Michał Skoczek: To był dziwny sezon. Jako Street Food Polska robimy zloty food trucków od 2014 roku i takiego sezonu jak ten, szczerze mówiąc, jeszcze nie mieliśmy. Zaczęło się super, start był pionowy i do połowy maja wszyscy mieli nadzieję, że wreszcie ten sezon będzie normalny, stabilny, wszystko będzie fajnie. Ludzie przychodzili, nie patrzyli na ceny, kupowali to, na co mieli ochotę. Niestety od połowy maja zaczęliśmy widzieć, że jednak dużą rolę zaczynają odgrywać ceny. Widać było, że ludzie zaczynają oglądać pieniądze z każdej strony i zastanawiają się, co kupić. Były miejsca, gdzie ludzie przychodzili i brali zapiekankę na pół czy prosili o przecięcie burgera na pół, ale przyznam, że były też miejsca, gdzie przychodzili i wybierali najdroższe potrawy z menu.

Trudno było cokolwiek przewidzieć - tak naprawdę za każdym razem jechaliśmy w ciemno. Nikt nie wiedział, co się będzie sprzedawało. Z jednej strony wiadomo było, że w niektórych miastach trzeba postawić na klasykę, czyli zabrać dwa burgery, zabrać zapiekankę, zabrać tex mexa, czyli takie rzeczy, które ludzie znają. Ale były też miasta, gdzie ludzie omijali burgery, omijali zapiekanki i szukali czegoś, czego nie mogą zjeść na co dzień. Gdyby parę lat temu ktoś zapytał na starcie sezonu: jedziemy gdzieś tam, jak się mam przygotować - byłem w stanie odpowiedzieć z dokładnością do 20 procent, ile musi zabrać towaru i jakiego. W tym momencie jest to totalnie nieprzewidywalne. Było jakieś napięcie przed wyborami. Ludzie nie wiedzieli czego się spodziewać, co się stanie po wyborach, czy ceny wystrzelą, czy nie wystrzelą. Do tego doszła inflacja.

Czy pogoda miała znaczenie? Wydaje, że dobra, słoneczna zachęca do wychodzenia i zjedzenia czegoś z food trucka, a było sporo takich dni w tym sezonie.

Dużo zależało od tego, gdzie robiliśmy event. Jeżeli odbywał na betonowym placu, to w momencie, gdy przy gruncie jest 60 stopni C, ludziom po prostu nie chce się jeść. Możesz mieć najlepszą reklamę i super jedzenie, ale po prostu nie przeskoczysz tego, że jest tak gorąco, że nie chce się tam być. Wtedy ludzie przychodzą dopiero wieczorami, ale te 2-3 godziny handlu wieczornego nie nadrobią całego dnia, więc można powiedzieć, że pogoda nie zawsze stała po naszej stronie.

Czy było widać wzrost cen w food truckach? Restauracje podwyższyły ceny - jedne się tłumaczyły ten ruch swoim gościom, inne bez tłumaczenia…

W food truckach ceny wzrosły nieznacznie w stosunku do tego, jak podnosiły ceny restauracje. W tym roku na pewno food trucki były tańsze niż knajpy. Natomiast właściciele food trucków musieli podnieść ceny, bo przecież oni też kupują produkt z tych samych źródeł. Hurtownia nie policzy taniej dla food trucka. Gdy podskoczyła płaca minimalna - ludziom trzeba było zapłacić więcej. Koszty organizacyjne dla nas jako organizatora też wzrosły. Prąd, za który płacimy cenę rynkową, opłaty za śmieci, również koszt ochrony poszedł do góry - płaciliśmy za nią dwa razy więcej niż płaciliśmy w zeszłym roku, a są miejsca, gdzie ochrona jest potrzebna 24 godziny na dobę. Food trucki musiały ponieść te opłaty, kupić towar, zapłacić pracownikom, a więc musiały podnieść ceny. Natomiast podkreślam, że ta podwyżka w food truckach była naprawdę nieznaczna w porównaniu do tego, co się działo w restauracjach - w granicach dwóch, trzech złotych na porcję.

Jeśli chodzi o koncepty, czy pojawiło się w tym sezonie food truckowym coś rewolucyjnego, czy to jest cały czas ta dobra baza: burgery, tajskie, churrosy itd.? Czy tu się coś zmienia, czy lubimy te kawałki, które już znamy?

Po latach eksperymentów rynek już jest bardziej stabilny. Można powiedzieć, że ludzie w Polsce popróbowali już wielu dań z food trucków i w tym momencie szukają konkretnych rzeczy, na które mają ochotę. Jeśli chodzi o to, co się w danym mieście sprzedaje, to są miasta, gdzie niby się burgery nie sprzedają, a mieliśmy eventy, na których sprzedawano po 1000-1600 burgerów. Są miejsca, gdzie kuchnia azjatycka po prostu szaleje, a załogi food trucków nie mają ani chwili na odpoczynek. A są miejsca, gdzie kuchnia azjatycka stoi. Generalnie jednak ludzie szukają smaków, które polubili - eksperymentowanie wydaje mi się już się skończyło.

Natomiast w tym roku poznaliśmy food trucka, który sprzedaje kuchnię bezglutenową i to był niesamowity hit! Ten food truck powstał dlatego, że ludzie, którzy go prowadzą sami kilkanaście lat temu zaczęli mieć problem z glutenem. Szukali lokali bezglutenowych dla siebie, okazało się, że jest ich bardzo mało, a jeżeli są, to bardzo często to jedzenie jest po prostu niesmaczne. Najpierw próbowali coś robić w domu. W końcu wpadli na pomysł, rozmawiając z ludźmi podobnymi do siebie, że zrobią food trucka. Na co dzień stoją w Grzybowie, ale zaczęli jeździć i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Robią kapitalnie naprawdę smaczne jedzenie. Ludzie jeżdżą za nimi po całej Polsce. Okazało się, że jest nisza do zagospodarowania, bo naprawdę coraz więcej ludzi ma problemy właśnie z glutenem.

Wydawało się, że zrobi się moda na jedzenie wegańskie i pojawią się takie food trucki, ale na zlotach tego nie widać. Owszem, ludzie szukają dań wegańskich, natomiast prawdziwą niszą jest w tej chwili jedzenie bezglutenowe. I to nie chodzi o modę. Tych ludzi, którzy mają problem z glutenem jest po prostu coraz więcej i oni nie mają de facto, gdzie zjeść.

A co się wydarzyło w niemieckim Saarbrücken? Polski food truck podaje najlepszego burgera w Europie?

European Street Food Awards to największa street foodowa impreza w Europie. Jako Street Food Polska uczestniczymy w niej od 2018 roku, organizując polską edycję, czyli European Street Food Awards Poland. Znając rodzimy rynek food truckowy, nominujemy co roku kilkadziesiąt food trucków. Z tych food trucków pięć, które dostały najwięcej głosów, przechodzi do ścisłego finału, gdzie jest już jury. Zawsze staramy się, żeby to jury było różnorodne: przedstawiciele rynku street foodowego, ale i restauracji.

W tym roku najlepszym polskim food truckiem zdaniem jury został food truck U Wędzonych z Sopotu. Przekonali nas przede wszystkim swoimi policzkami wołowymi w kanapce i z tym pojechali na finał do Niemiec. Na European Street Food Awards Saarbrücken było kilkanaście różnych kategorii, w których można było startować. Od food trucka zależało, czy zgłosi się do jednej, dwóch czy pięciu kategorii. Poziom był bardzo wysoki. Było dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych kuchni, bardzo nieoczywistych, więc ta konkurencja też była bardzo duża. U Wędzonych wystawili dwa dania: deskę pastrami - mięso, pikle i pieczywo oraz burgera z szarpanym policzkiem wołowym. Okazuje się, że ten burger z policzkami, gdzie oni jeszcze dawali świeżą truflę do majonezu i jeszcze tylko piklowany ogórek to było tak proste i tak pyszne, że wszystkim opadły szczęki. Burger z policzkami po prostu rozwalił system i zdobyli tytuł najlepszego burgera w Europie, z czego się bardzo cieszymy. Uważam, że to jest powód do dumy. W zeszłym roku w Monachium polski food truck Pastrami Summer Baerbecue dostał nagrodę za najlepszą kanapką w Europie. W tym roku można powiedzieć, że ten sukces powtórzyliśmy, czyli w kanapkach jesteśmy naprawdę mocni.

Czy były jakieś dania na mistrzostwach food trucków w Niemczech, o których pomyślałeś: brakuje u nas tego, byłoby super, gdyby się pojawiło?

Tak, były dwa takie stoiska. Jedno było z Danii - Nepalczyk i Dunka, którzy robili kuchnię nepalską. W Polsce działają może 3-4 lokale z taką kuchnią. Dla mnie to był szok, bo tej kuchni nie znałem. Zjadłem ich menu od góry do dołu i po prostu zwariowałem. To było tak fajne, tak dobre. Drugi food truck, który mnie zainteresował pochodził ze Szwecji i prezentował kuchnię irańską. Pracował w nim Irańczyk, który robił dania, jakie robiła jego mama w domu. Czyli domowa kuchnia irańska. Sposób doprawiania, sposób mieszania tych smaków był tak różny, ciekawy, że też zwariowałem. W zeszłym roku w Monachium zaskoczyło mnie stoisko Somalijczyków…

Tu wejdę w słowo. Czy ludzie, którzy się udają na zlot food trucków chcą eksperymentować, czy nie? Czy takie kuchnie jak nepalska, irańska, somalijska miałyby w Polsce szansę?

Zacznijmy od tego, że w Niemczech czy innych krajach zachodnich stosunek ceny jedzenia do zarobków jest zupełnie inny niż u nas. Tam bez problemu sobie można decydować na zasadzie: kupię, spróbuję, najwyżej zaraz coś innego kupię. Kultura jedzenia na mieście jest bardziej rozwinięta. Knajpki od rana do nocy tętnią życiem. Na finale European Street Food Awards w Saarbrücken ceny dań wahały się od 8 do 16 euro. Nikt nie miał problemu, żeby te 16 euro za kanapkę zapłacić. Gdyby przeliczyć to na złotówki, to jednak sporo.

Na pewno jest w Polsce jeszcze nisza na parę rzeczy, ale potrzebna byłaby dobra poduszka finansowa, by wypromować takie smaki, pojawiać się w różnych miejscach. Będą miejsca, gdzie podejrzewam taki food truck będzie stał i nie sprzeda nic, bo ludzie będą się bali tego spróbować. I tu trzeba po prostu mieć pieniądze na to, żeby ten pierwszy sezon przetrwać. Wydaje mi się, że dobry produkt się przebije, ale na to trzeba czasu.

Michał Skoczek, organizator zlotów food trucków Street Food Polska.

Ilekroć poruszany jest temat zlotów food trucków w centrach miast powraca dyskusja, czy szkodzą one stacjonarnej gastronomii, czy przeciwnie, ludzie pojawiają się w centrum miasta w weekend na food trucki i na pewno gastronomia stacjonarna na tym korzysta. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Na pewno food trucki pomagają. Zauważmy, że na zlot food trucków trzeba specjalnie przyjść. Owszem, jest pewien odsetek ludzi, którzy przechodzą, zobaczą, że stoją food trucki i decydują: ok, zjedzmy tu, ale większość ludzi wychodzi specjalnie, żeby na tych food truckach zjeść. I w momencie, kiedy nie chce im się stać w kolejce, albo nie ma dla nich odpowiedniej oferty - to oni i tak gdzieś zjedzą. I ja to widzę. W centrach miast najczęściej jest tak, że my robimy zlot food trucków, a i tak wszystkie okoliczne ogródki są pełne ludzi, więc knajpy korzystają na tym. Ludzie, którzy wyszli zjeść do miasta i tak w tych knajpach lądują. Jeżeli ktoś utrzymuje, że food trucki mu zabierają chleb niech się zastanowi, co zrobić, żeby to właśnie do niego ludzie wracali na jedzenie.

Dziękuję za rozmowę.