Jak zorganizować targ w czasie pandemii? (wideo)

- Targ Śniadaniowy to handel produktami spożywczymi na świeżym powietrzu. Dlatego funkcjonujemy, tak samo jak inne bazary i targowiska - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Krzysztof Cybruch, twórca Targu Śniadaniowego i Targu Rybnego, szef komercjalizacji Hali Gwardii, wspólnik FoodHall Poland, inicjator wydarzeń kulinarnych i rozrywkowych.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 02 kwietnia 2021 09:58

W ostatni weekend marca odbył się Targ Wielkanocny w ramach Targu Śniadaniowego. Jak w tych nietypowych czasach zorganizować takie wydarzenie?

Targ organizujemy od 9 lat. Tym razem zorganizowaliśmy go w dokładnie ten sam sposób, jak dotychczas. Oczywiście wzbudziło to zdziwienie, komentarze: "dlaczego, a jak?".

Ja wszystkim na to pytanie odpowiadam tak samo. Funkcjonujemy tak samo jak wszystkie inne targowiska, bazary. To handel na powietrzu.

Nasz handel produktami spożywczymi nie różni się niczym od tego jaki ma miejse w marketach, sklepach, czy na otwartych przestrzeniach.

Tyle, że mam wrażenie, że takie wydarzenia na świeżym powietrzu budzą zaufanie i dają poczucie bezpieczeństwa.

Organizacja takiego targu polega na tym, że trzeba wystąpić do odpowiednich organów, które zarządzają danym terenem. Polecam kontakt z odpowiednią jednostką miejską.

To była inauguracja sezonu wiosennego Targu Śniadaniowego. Jak zaregowali Goście na to spotkanie?

To, co wydarzyło się na Targu Wielkanocnym przerosło nasze oczekiwania. Wiedzieliśmy, że nasi Goście, Klienci są gotowi, żeby pojawić się na targu.

Jednak kolejne obostrzenia zmutowały obawy wielu osób. Piekna pogoda, słońce i chęć zakupów na targu, spowodowały jednak, że wiele osób wybrało się na spacer. A my zapewniliśmy ofertę zakupową.

Najemcy początkowo mieli obawy co do pomysłu, co do daty organizacji targu, co do jego legalności i wielu innych kwestii. Jednak ostatecznie wszystko się udało.

Chcemy pomóc w tym roku gastronomii organizując ten targ. Ci, którzy przetrwali i chcą się rozwijać, mogą skorzystać z możliwości targu.

Co będzie się działo w tym roku na Targu Śniadaniowym?

Według planu startujemy 10-11 kwietnia z Targiem Śniadaniowym w naszych dwóch flagowych lokalizacjach: Żoliborz i Mokotów. Jak co roku czeka nas sporo wydarzeń tematycznych.

Czeka nas również rewolucja związana z opakowaniami. W tym sezonie obowiązuje już zakaz stosowania plastiku.

Kwestie restrykcji sanitarnych będą utrzymywane dopóki będzie to konieczne.

Poza tym mamy pomysły na wydarzenia koncertowe, cykl warsztatów Zero Waste, i takich związanych ze zdrowym odżywianiem.