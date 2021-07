Lodowy weekend na Targu Śniadaniowym

Twórcy Targu Śniadaniowego zapraszają na Weekend Lodowy. 24-25 lipca, w sobotę na Żoliborzu i w niedzielę na Mokotowie, wszyscy miłośnicy lodów i spragnieni ochłody będą mogli spróbować lodowych klasyków oraz nieoczywistych smaków.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 22 lipca 2021 16:17

- Za nami już wiele wspólnych śniadań w miejskiej przestrzeni, a tym razem zapraszamy dodatkowo na deser, czyli lody w kilkunastu smakach i zaskakujących odsłonach. Poza strefą lodową będą także stali Wystawcy Targu Śniadaniowego, którzy zaserwują swoje klasyki śniadaniowe i lunchowe m.in. naleśniki na słodko i wytrawnie, croissanty z nadzieniem, dania kuchni latynoamerykańskiej i azjatyckiej, lemoniady, kawę i ciasta - piszą organizatorzy Targu.

Strefa lodowa i muzyka na żywo

Na Targu Śniadaniowym w sobotę 24 lipca, w godz. 9.00-16.00, przy al. Wojska Polskiego i w niedzielę, 25 lipca, w godz. 10:00-17:00 na Skwerze AK Granat na mieszkańców czekają śniadania do zjedzenia na miejscu i produkty śniadaniowe do zabrania na wynos. Do wyboru są regionalne przysmaki z całej Polski, dania kuchni egzotycznych oraz szeroka gama autorskich potraw, a ponadto na gości czekać będzie:

• Strefa lodowa z dodatkowymi 11 stanowiskami serwującymi lody do wyboru: klasyczne i wegańskie, kremowe, sorbety owocowe, w rożku, w pączku, bez laktozy, z boczkiem,

• muzyka na żywo - jazzowe propozycje w wykonaniu Wawrzyniec Prasek Trio, perkusisty z Bostonu - Sebastiana Kuchczyńskiego i basisty z Bostonu - Piotra Rodowicza.

– W każdy weekend ożywiamy skwer Żoliborza i Mokotowa i tworzymy tam piknikową atmosferę. Widzimy, że mieszkańcy Warszawy są bardzo spragnieni wspólnych spotkań. Tym bardziej, kiedy mogą w upalne dni schłodzić się w cieniu drzew i zjeść posiłek na świeżym powietrzu, a na deser dodać sobie ochłody pysznymi lodami rzemieślniczymi – mówi Krzysztof Cybruch, organizator Targu Śniadaniowego.

Lody boczkowe, bez laktozy i wegańskie

Wystawcy ze strefy lodowej przygotowali szeroki wybór lodów. Będą to przede wszystkim lody rzemieślnicze, tworzone z produktów od lokalnych i często ekologicznych, wytwórców. Nie zabraknie propozycji klasycznych, bazujących na przepisach z Toskanii czy z wieloletniej tradycji sięgającej lat 30. ubiegłego wieku.

Pojawią się również niespotykane wcześniej połączenia - lody o smaku boczku, lody serwowane w pączku, lody o smaku zwanym grylaż i marzanka, czy łączące smak słonecznika z karmelem. Także weganie i osoby z nietolerancją laktozy znajdą lody dla siebie w wersji bezmlecznej, ale równie kremowej - z białek roślinnych z konopii, pestek dyni i łubinu.

Szczegóły dostępne są na wydarzeniu na Facebooku Weekend Lodowy na Targu Śniadaniowym