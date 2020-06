Lodziarnie WLP “u Lodziarzy”: mamy nadzieję na szybki powrót do względnej normalności

Franczyzobiorcy Wytwórni Lodów Polskich “u Lodziarzy”już otworzyli swoje lokale. Zniesienie nakazu noszenia maseczek na ulicach, oferta na wynos oraz ogródki ze stolikami pozwoliły im rozpocząć sprzedaż równolegle z luzowaniem obostrzeń związanych z epidemią.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 08 czerwca 2020 15:44

Lodziarnie Wytwórni Lodów Polskich “u Lodziarzy” na dobre zainicjowały letni sezon. Rzemieślniczych lodów spróbujemy w ponad stu lokalach w całym kraju. Na początku czerwca sieć świętowała huczne otwarcie kolejnej lodziarni w Białymstoku, niebawem do tego grona dołączy także nowy punkt w Kętrzynie.

– Złagodzenie większości restrykcji, a także praktycznie całkowite uruchomienie branży gastronomicznej otworzyło właścicielom drogę do startu sprzedaży. Dodatkowo wysokie temperatury sprawiły, że Polacy chętniej spacerują, a przy okazji wpadają na zimne desery – mówi Paulina Daniłowicz, manager rozwoju sieci Wytwórni Lodów Polskich “u Lodziarzy” i dodaje: – Wszyscy mamy nadzieję na szybki powrót do względnej normalności. Tym bardziej że obsługa naszych klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i jak pokazują pierwsze doświadczenia właścicieli, nie sprawia większego kłopotu.

W przypadku Wytwórni Lodów Polskich zadbanie o bezpieczeństwo jest tym łatwiejsze, że duża część lodziarni sieci to lokale stacjonarne z okienkiem sprzedażowym lub formaty mobilne – riksze, ice trucki i wózki. Oznacza to, że klienci cały czas przebywają na świeżym powietrzu, co pozwala zachować dystans między innymi osobami. Pracownicy wykonują swoje obowiązki w maseczkach ochronnych, a także jednorazowych rękawiczkach. Zachęcają ponadto klientów do płatności kartą, aby ograniczyć wymianę gotówki.

Obecne przedstawiciele sieci pokładają spore nadzieje w wakacjach. Jeśli sytuacja epidemiczna ustabilizuje się, letnie obroty mają szansę zrekompensować powolny start sezonu.

– Już teraz przewiduje się, że większość Polaków spędzi tegoroczny urlop w kraju. To dla branży lodowej bardzo dobra prognoza, ponieważ bezpośrednio przełoży się na liczbę klientów. Myślimy także, że konsumenci chętniej będą wybierać spacer z lodami, ewentualnie letnie ogródki, niż wizytę w tradycyjnych lokalach – podkreśla przedstawicielka WLP “u Lodziarzy”.