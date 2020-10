Makarun stawia food trucki przy retail parkach

View this post on Instagram

Fabryka Norblina: w czerwcu otwarcie foodhallu i biobazaru Kilka dni temu na najwyższym punkcie Fabryki Norblina zawisła wiecha. Koniec budowy za niecały rok. - Nie planujemy hucznej inauguracji. Będziemy się otwierać etapami. W czerwcu - biobazar i foodhall. W wakacje wprowadzą się kolejni najemcy. W październiku - kino oraz cyfrowa galeria sztuki Art Box Experience – wylicza Kinga Nowakowska, członek zarządu grupy Capital Park i dyrektor operacyjna rewitalizacji Fabryki Norblina. #norblin #warszawa #fabrykanorblina #budowa #otwarcie #czerwiec #2021 #foodhall #biobazar #jedzenie #gastronomia #horeca #horecatrends @fabrykanorblina