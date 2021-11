Pasibus włączył się do walki z marnowaniem jedzenia

Pasibus włączył się do walki z marnowaniem jedzenia

Lokale Pasibus włączyły się do walki z marnowaniem jedzenia w ramach aplikacji Too Good To Go. Sieć oferuje paczki niespodzianki we Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Opolu, Olsztynie, Częstochowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdyni i Kaliszu, a to wszystko, by nie marnować emisji CO2.

Autor: PP Data: 09 listopada 2021 11:40