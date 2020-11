Po Wrocławiu jeździ streetbus z posiłkami dla bezdomnych

Po Wrocławiu znów jeździ streetbus z posiłkami dla bezdomnych. Akcję zapoczątkowano w zeszłym roku i okazała się niezwykle przydatna, szczególnie w okresie pandemii wiosną tego roku. Potrzebującym wydano w sumie 36 tys. posiłków.

Autor: PAP Data: 01 listopada 2020 11:44

Magistrat poinformował w komunikacie, że na wrocławskie ulice ponownie wyruszył streetbus. Wydawane są z niego ciepłe posiłki dla bezdomnych i potrzebujących.

Zanim wybuchła epidemia autobus pełnił funkcje jadłodajni, w której bezdomni mogli się ogrzać i spokojnie zjeść posiłek. Gdy zaostrzono zasady kontaktu z powodu epidemii, z autobusu wydawane są tylko gorące posiłki, zapakowane tak, by utrzymały jak dłużej wyższą temperaturę.

"Pierwotnie streetbus był planowany tylko na niskie temperatury, a pilotaż dotyczył wydawania 50 posiłków. Wybuchła jednak pandemia, która okazała się trudnym czasem dla bezdomnych. Nie mogli być w kwarantannie domowej, jak większość z nas. Byli odsłonięci. Nie mogli liczyć na pomoc wielu instytucji, które wcześniej im pomagały. Te albo przestały działać, albo mocno ograniczyły zakres pomocy ze względu na surowe pandemiczne przepisy" - wyjaśnił cytowany w komunikacie Andrzej Ptak, partner społeczny akcji.

Jak bardzo to wsparcie było potrzebne, świadczy fakt, że podczas niesprzyjającej zimowej aury, od stycznia do końca marca, średnio wydawano od 43 do 73 porcji dziennie. Od kwietnia ich liczba wzrosła i wynosiła od 123 do 156.

Trasa streetbusa we Wrocławiu: rusza z przystanku przy ul. Sieradzkiej, a postoje ma na przystankach Bzowa (Centrum Zajezdnia), Katedra, Sucha i Zaporoska, a kilka innych funkcjonuje jako przystanki na żądanie. Kurs kończy przy ul. Gajowickiej przy ogrzewalni Brata Alberta.

W poprzedniej edycji streetbus przejechał 9443 km, a obsługujący go kierowcy spędzili za kółkiem blisko 1368 godzin Wszystko po to, aby wydać potrzebującym 36 757 porcji zupy.

"MPK nie będzie stało bezczynnie, zwłaszcza w tak trudnym okresie pandemii, gdy wielu potrzebujących pozbawionych jest dostępu do ciepłych posiłków. Oprócz regularnego dowożenia seniorom żywności w okresie kwarantanny kluczową akcją pomocową MPK jest streetbus. Jestem niezwykle zadowolony z jego efektów, ponieważ udało się wesprzeć naprawdę wiele osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dlatego teraz ponownie z zapałem włączamy się w pomaganie potrzebującym"- powiedział prezes MPK Krzysztof Balawejder.