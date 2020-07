Slow Market powraca nad Wisłę

View this post on Instagram

Uber przejmuje dużego gracza na rynku dostaw jedzenia Uber poinformował w poniedziałek, że za 2,6 mld dolarów przejął amerykańską firmę Postmates, specjalizującą się w zamówieniach online i dostawach posiłków. Zdaniem ekspertów fuzja umocni pozycję Ubera na rynku w Stanach Zjednoczonych. #uber #ubereats #postmates #delivery #przejecia #stanyzjednoczone #usa #gastronomia #horeca #horecatrends @ubereats @uber