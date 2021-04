Średni wiek food trucka to 21 lat

W Polsce w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) zarejestrowanych jest prawie cztery tysiące pojazdów typu food trucki; to samochody, przyczepy lekkie i specjalne - podało biuro promocji cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Najstarszy food truck pochodzi z 1952 r., średni wiek to 21 lat.

Autor: PAP Data: 19 kwietnia 2021 11:26

"Pojazdy o przeznaczeniu na bar lub sklep - tak w naszej bazie, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), oznaczone są coraz bardziej popularne food trucki. W Polsce zarejestrowanych jest prawie cztery tysiące pojazdów tego typu. To samochody, przyczepy lekkie i przyczepy specjalne" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Jak podano, najstarszy samochód serwujący jedzenie, spośród czterech tysięcy zarejestrowanych w CEP, pochodzi z 1952 r. To GAZ 51. Średni wiek polskich food trucków - to 21 lat. Z kolei średni przebieg food trucków wynosi 244 285 km, a największy (marka Berkof)- 1 025 355 km. Najpopularniejsze marki to Fiat Ducato, Renault Master i Peugeot Boxer.

"W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w sumie 292 food trucki. Wśród nich są samochody, ale także przyczepy przeznaczone na sklep lub bar. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2020 roku zarejestrowano 211 tego rodzaju pojazdów, a w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku - 227" - czytamy.

Miesiącem, w którym w ubiegłych latach rejestrowano najwięcej food trucków jest czerwiec. W czerwcu 2019 r. - 127 pojazdów, w 2020 r. - 128. W tym roku w marcu - zarejestrowano ich 150.

Wśród zarejestrowanych w tym roku samochodów serwujących jedzenie królują dwie marki: Fiat oraz Renault. Wśród przyczep lekkich, z których kupimy "coś na ząb" - marka Foodywheel, a wśród przyczep specjalnych, zamienionych w "jadłodajnię" - marka Niewiadów.

Najwięcej mobilnych restauracji w tym roku zarejestrowano w woj. mazowieckim (57), wielkopolskim (42), dolnośląskim (38).

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK), łączy w sobie dwie ewidencje: Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) oraz Centralną Ewidencję Kierowców (CEK). W systemie gromadzone są między innymi dane o pojazdach i ich właścicielach oraz o kierowcach.

Jak podano w komunikacie, dzięki CEPiK-owi powstało wiele e-usług, m.in. Historia Pojazdu.

"Dzięki tej e-usłudze możemy sprawdzić m.in. czy pojazd nie był kradziony, złomowany, czy nie ma przekręconego licznika. Aby to zrobić potrzebujemy jedynie numeru rejestracyjnego, numeru VIN, i datę pierwszej rejestracji" - powiedział cytowany w komunikacie sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski.

Jak dodał, można także sprawdzić pojazd niezarejestrowany w Polsce - potrzeba dodatkowo profilu zaufanego. "Skorzystanie z usługi jest bezpłatne. Tylko w marcu skorzystano z niej 29 228 316 razy" - dodał.