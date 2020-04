Street Food Polska: Sporo food trucków jest już wystawionych na sprzedaż

Pierwsze zloty food trucków miały wystartować w marcu. Odwołano imprezy kwietniowe, a prawdopodobnie majowe również zostaną odwołane. Jest ciężko. Ciepią organizatorzy i food trucki - mówi Michał Skoczek, autor bloga Street Food Polska.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 01 kwietnia 2020 08:06

Horecatrends.pl: Jak rynek street food zareagował na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa?

Michał Skoczek, Street Food Polska: Jak cała gastronomia - drastycznym spadkiem obrotów. Myślę, że można śmiało stwierdzić, że połowa sezonu w tym momencie jest zaprzepaszczona.

W food truckach z zasady jest sprzedaż "na wynos". Czy w związku z tym można prowadzić działalność?

Tak jak mówisz - food trucki z zasady prowadzą sprzedaż na wynos, więc ich obostrzenia nie obejmują.

Czy food trucki współpracują z delivery? Czy jest to dla nich jakieś wyjście?

Coraz częściej współpracują, bo w tej chwili jest to podstawowa forma sprzedaży. Ludzie boją się wychodzić, lunchówki się skończyły, więc dostawa to teraz podstawa przetrwania. Co prawda, działają miejsca typu food parki, ale mimo wszystko spadła drastycznie sprzedaż stacjonarna. W food truckach w większości pracują właściciele, więc może skala zwolnień jest mniejsza niż w przypadku restauracji, ale wiele trucków ogranicza się do otwarcia w weekendy lub w ogóle zawiesza działalność. Kto wcześniej działał poprzez dostawy, ten ma jeszcze światełko w tunelu. Ci, którzy dopiero teraz o tym myślą, mają problem. Ciężko znaleźć nowych klientów.

Koronawirus uderzył w branżę eventową - odwołano wydarzenia i zjazdy food trucków. Jak bardzo odbija się to na sprzedaży?

Bardzo. Jako organizator, mogę z ręką na sercu stwierdzić, że branża liczy straty od marca. Pierwsze zloty food trucków miały wystartować w marcu, odwołano już imprezy kwietniowe, a prawdopodobnie majowe również zostaną odwołane. Jest ciężko. Ciepią organizatorzy i food trucki, które liczyły na zyski z takich zlotów. Nic więc dziwnego, że sporo food trucków, które pamietam z ubiegłego roku, jest już wystawionych na sprzedaż.

Czy temu biznesowi jest w jakiś sposób łatwiej niż pozostałej gastronomii?

Street food odczuwa według mnie dokładnie takie same spadki jak stacjonarne lokale. Poza tym street food w naszym klimacie to raczej działalność sezonowa, a jak wspominałem, tegoroczny sezon zaczął się odwoływaniem imprez i stratami.