Szymon Czerwiński: Mamy genialną polską kuchnię (wideo)

Polacy kochają kiełbasę. Rok temu postawiłem sobie za cel, aby troszeczkę odczarować tę złą opinię o kiełbasie - powiedział Szymon Czerwiński w rozmowie z Jakubem Szymankiem z horecatrends.pl.

Autor: Jakub Szymanek Data: 16 czerwca 2021 07:36

Jakub Szymanek: Szymon, grillowanie to sport narodowy Polaków, a jak się sprawdza kiełbasa w wersji street food?

Szymon Czerwiński: Myślę, że sprawdza się rewelacyjnie. To jest nasz drugi sezon na Nocnym Markecie, w tym roku doszedł jeszcze Targ Śniadaniowy, więc Warszawiacy, czy ogólnie mieszkańcy Mazowsza, którzy przybywają czy to na Nocny Market czy na Targ, wydaje mi się, że pokochali polską kiełbasę, tak jak my ją kochamy całym sercem i tę miłość oddajemy właśnie do polskiej kiełbasy, tak samo oni ją odwzajemnili.

Wspomniałeś o tym, że poza Nocnym w tym roku jeszcze zadebiutowałeś na Targu Śniadaniowym. Skąd taka decyzja?

Przede wszystkim chęć rozwoju, chęć tego, aby nie tylko wieczorem, ale też w ciągu dnia móc uszczęśliwiać moich gości, a nie oszukujmy się też kwestie biznesowe. Pandemia bardzo mocno całą branżę gastro przycisnęła łącznie z branżą eventową, w której też prężnie działałem, więc mamy krótki sezon, nie wiemy, co będzie od września tak naprawdę, więc jest okazja, aby zabezpieczyć jakoś zabezpieczyć się na kolejne miesiące w przyszłości.

Czy na Nocnym i na Targu zostajesz na cały sezon?

Mam taką nadzieję. Takie są zapewnienia, takie są rozmowy. Pod tym kątem inwestycji dokonałem dosyć sporo, aby mieć dwa niezależne teamy, dwa niezależne zupełnie zespoły sprzętowe, aby móc od godziny 9 do 17 na Targu gościć mieszkańców Żoliborza, Mokotowa i innych dzielnic, a wieczorami cała Warszawa niech przybywa na Nocny Market, aby jeść polską kiełbasę.

Mówiąc o Nocnym Markecie, jak polska kiełbasa wypada na tle światowych kuchni, które tutaj można spotkać?

Myślę, że wypada rewelacyjnie. Polacy kochają kiełbasę. Rok temu postawiłem sobie za cel, aby troszeczkę odczarować tę złą opinię o kiełbasie, bo gdzieś tam kiełbasa, parówki, z tym się kojarzą, że wszystko do nich idzie. Nasza kiełbasa, polska kiełbasa, to jest kiełbasa z mojego przepisu, tylko i wyłącznie mięso z szynki, do tego sól kłodawska, ziarna pieprzu, ziarna kolendry, dym dębowo-wiśniowy, nic tu więcej nie ma. Jest świeżo wędzona zawsze w środę, w czwartek odpoczywa i ją odbieram od mojego masarza, który specjalnie dla mnie ją robi, więc moja kiełbasa na Targu Śniadaniowym, czy na Nocnym Markecie, czy ogólnie jako produkt na tle światowym jest rewelka. Mamy genialną polską kuchnię. Polacy kochają kiełbasę no i cieszmy się, jedzmy ją na potęgę.

W twoim menu w tym roku pojawiła się także kiełbasa w wersji wege. Czy to ciągle jest kiełbasa?

Jak najbardziej. Rok temu też była wege. Cały czas eksperymentujemy, zmieniamy, raz jest tofu, raz jest warzywna. Szukam tego idealnego smaku, dlatego, że bardzo szanuję wszystkich gości, tak samo jak w moim menu chyba jedynym menu, nie spotkałem takiego menu ani na Nocnym, ani na Targu mamy po angielsku i po rosyjsku, bo szanuję wszystkich moich gości, czy to rosyjskojęzycznych, angielskojęzycznych, czy osoby, które nie jedzą mięsa. Też co weekend robimy „specjał weekendu”. I też właśnie robiąc ukłon w kierunku wegan typowo, za dwa tygodnie mamy specjalny specjał weekendu oparty w stu procentach o produkty tylko i wyłącznie wegańskie.

Dziękuję za rozmowę.