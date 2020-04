Targ Śniadaniowy powraca w tymczasowej formie ogrodowej

- Trudne czasy trwają, ale my nie zamierzamy czekać. Wielu producentów, rolników, wytwórców, a także warszawska gastronomia potrzebuje choćby połowicznych rozwiązań aby przetrwać i działać kolejne lata. Dlatego wychodzimy z propozycją "tymczasowej" wersji Targu Śniadaniowego, który będzie odbywał się w naszym biurowym ogrodzie. Chcemy abyście choć częściowo mogli skorzystać z opcji zakupów sprawdzonych i ulubionych produktów. Wierzymy że zakupy na powietrzu to dużo przyjemniejsza forma - informują inicjatorzy Targu Śniadaniowego.

Autor: www.horecatrends.pl/ Facebook Data: 29 kwietnia 2020 13:18

- Będzie pyszne pieczywo i wypieki na słodko, sery, wędliny, garmaż tradycyjny i wegański, warzywa, owoce, kwiaty i rośliny, oraz wiele więcej. Nie zabraknie też kawy na spacer! Przygotujemy bezpiecznie miejsce do robienia zakupów; mamy dla Was ekologiczne papierowe torby; będą na miejscu dostępne środki do dezynfekcji - informują organizatorzy.

Plan działania zakłada spotkania zakupowe w piątki i soboty. - Aby pomieścić wszystkich chętnych sprzedawców i jednocześnie dać szanse skorzystania z oferty większej grupie zainteresowanych.

wstępny plan: piątki 14.00 - 19.00 i soboty 10.00 - 14.00. Startujemy 8 maja - czytamy na Fanpage'u Targu Sniadaniowego.