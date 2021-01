Targ Śniadaniowy wraca z tymczasową opcją w ogrodzie

Targ Śniadaniowy wraca z tymczasową opcją w ogrodzie

- Wracamy dla Was z ogrodową wersją zakupową produktów dostępnych na targu. Próżno szukać cierpliwości na aktualny stan naszego życia, dlatego choć w mini wersji chcemy zaproponować Wam spotkania w ogrodzie do kwietnia, do czasu gdy wrócimy na nasze targowe place. Chcemy abyście choć częściowo mogli skorzystać z opcji zakupów sprawdzonych i ulubionych produktów. Wierzymy że zakupy na powietrzu to dużo przyjemniejsza forma - informuje na Facebooku Targ Śniadaniowy.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 29 stycznia 2021 09:46