Warszawska Strefa Jedzenia - nowe miejsce na streetfoodowej mapie stolicy

– Miałem nadzieję, że po pandemii przyjdzie okres, w którym ludzie docenią pracę, ale to za mało. Młode pokolenie pozostaje dalej roszczeniowe. Dużo wymaga, a niekoniecznie daje więcej od siebie. Brakuje im szacunku do pracy – mówi w rozmowie z portalem horecatrends.pl Jurek Sobieniak, właściciel stołecznych lokali „Sypka Mąka” 🍴 #sypkamąka #sypkamaka #jureksobieniak #restaurant #restauracja #restaurants #restauracje #praca #pracawgastro #pracawgastronomii #gastronomia #gastrojob #gastrojobs #workingastro #work #job #horeca #horecatrends #linkwbio