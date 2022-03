Wielka pomoc food trucków i szefów kuchni na granicy z Ukrainą

Od początku agresji Rosji na Ukrainę na przejściach granicznych pomagają uchodźcom food trucki i szefowie kuchni: gotują, rozdają darmowe posiłki, produkty spożywcze, podgrzewają dania dla najmłodszych.

O wsparciu i współdziałaniu na granicy z Ukrainą pisaliśmy już, przytaczając historię Magdaleny Błasik z Food To Go - food trucka, który jako jeden z pierwszych stanął z bezpłatną pomocą żywnościową dla uchodźców. Zob. Magdalena Błasik o food truckach na granicy. Ruszyła lawina pomocy! Przez cały czas od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę napływają kolejne zmiany food trucków, restauratorów i szefów kuchni niosących pomoc.

Street food na pomoc uchodźcom

- Minął tydzień. Najbardziej niesamowity tydzień w moim życiu. Nie potrafię nawet zebrać wszystkich osób i firm które nam pomogły przez ten tydzień, dlatego wybaczcie, że nikogo nie oznaczam, ale chyba też nie po to to wszystko robimy. Nie potrafię też zliczyć ile osób przez ten tydzień nakarmilśmy. Nie potrafię nawet orientacyjnie oszacować ilości towaru, który wydaliśmy. Brakuje mi słów, żeby opisać nieprawdopodobna energię, jaką dają wszyscy ludzie, którzy biorą urlopy, zawieszają biznesy, albo po prostu na wolnych dniach przyjeżdżają do Lubyczy i w “swinina bar” pracują ciężej niż pracuje się w “normalnych” restauracjach. Oni nie tylko grillują. Oni się uśmiechają do totalnie załamanych ludzi, dają maskotki dzieciom i starają się pokazać uchodźcom, że najgorsze już za nimi - pisze Kacper Salzman z Grill Bastards.

- Pod granicą zostawiliśmy ponad 2000 pizz, a zabraliśmy ze sobą tyle samo uśmiechów. Nie udałoby się to bez Waszej pomocy, która przerosła nasze oczekiwania. W dwa dni zapełniliście Pizza Truckową chłodnię po sufit, a nam pozostało jedynie zrobienie ciasta, spakowanie drewna i ubrudzenie sobie rąk - dziękuje Adam Jaruga z Pizza Truck.

- Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za pomoc przy naszym wyjeździe na granicę do Krościenko. Wydaliśmy ponad 2000 ciepłych posiłków oraz zrobiliśmy masę paczek na drogę. Od soboty wracamy do codziennych obowiązków - ogłasza Tomek Antosz z Masny Burger.

Blogerzy i szefowie kuchni pomagają

Olbrzymi wkład w nagłośnienie akcji pomocy żywnościowej na granicy mieli i mają nadal blogerzy, którzy przez swoje kanały social media na bieżąco informują, jaka jest sytuacja i gdzie czego potrzeba: Michał Skoczek ze Street Food Polska, Piotr Gładczak z Wrocławskich Podróży Kulinarnych czy Marcin Kuc z Jaja w kuchni.

- Pytacie co na granicach. Food truckowcy robią swoje. Masny Burger wydał ponad 2000 posiłków, Bogusiowe Kurtosze ponad 5000, Szaszlykarnia.pl 1250 kiełbas. Restauracja PRIMO po raz kolejny zawiozła na granice dary. Uchodźców karmili też nasi przyjaciele z Tio Malo i Pizza Truck. Wiem o ogromnym zaangażowaniu Kacper Salzman wraz z ekipą, w skład której wchodzi m.in. Grillowa Brać - pisze Michał Skoczek, aktualizując wciąż listę pomagających.

- W 100% oddolne działania bez żadnej pomocy instytucyjnej. Po prostu - dobre serce, chęci i empatia❤️ Mega szacun dla Michała, dla teamu działającego na granicy, ale i m.in. dla naszych wrocławskich ludzi - Pawła Bieganowskiego, ekipy Raju Pstrąga i Tomka Wencka, który właśnie dojechał na granicę i potrzebuje rąk do pomocy. Fajni jesteście! - dziękuje Piotr Gładczak.