10 lutego obchodzimy Światowy Dzień Roślin Strączkowych

🇬🇧🇪🇸⬇️ Gołąbki z soczewicą, fetą i ziemniakami. Przepis przypominajka pod postem - w porcji mamy dwa duże albo 3 mniejsze gołąbki - wszystko zależy od kapusty:) Ci, którzy już jedli mówią, że to udoskonalony farsz do ruskich pierogów:) I coś w tym jest! Gołąbki delikatne, wyjątkowe, bogate, zdrowe. I łatwe do zrobienia! Często piszecie, że jeszcze nie zawijaliście gołąbków i nie macie odwagi - w relacji zdjęcia poglądowe:) Wspaniałego popołudnia Kochani! Pamiętajcie o eBooku, do 15 stycznia w promocyjnej cenie 28,56 zł - link w bio @praktykulinarni 💚 Cabbage leaves stuffed with lentils, feta and potatoes. Happy afternoon my Dear Friends! 💚 Hojas de col rellenos de lentejas, feta y patatas. Buenas tardes Amigos! 💚 6 porcji po 419 kcal ✔️Kapusta 1 główka (biała, włoska) ✔️Ziemniaki 500 g ✔️Soczewica czerwona 350 g ✔️Cebula średnia 2 szt. ✔️Olej 3 łyżki ✔️Feta 150 g ✔️Przecier pomidorowy 500 ml ✔️Pieprz świeżo mielony ✔️Koperek 1-2 łyżki posiekanego 1️⃣ Ugotuj soczewicę do miękkości (15 minut), wystudź. Osobno ugotuj ziemniaki, rozgnieć tłuczkiem. Dodaj do soczewicy razem z pokruszoną fetą i zeszkloną na oleju drobno posiekaną cebulą. Przypraw obficie pieprzem. 2️⃣ Z kapusty wytnij głąb i ostrożnie zdejmij liście (jeśli główka jest bardzo ścisła to przed zdejmowaniem liści usuń głąb, podgotuj kapustę w całości i przestudź). 3️⃣ Na liście nałóż farsz, zroluj. Naczynie do zapiekania wyłóż małymi liśćmi, które zostały z kapusty. Ułóż gołąbki. 4️⃣ Wlej przecier i szklankę lub dwie wody. Przykryj luźno folią aluminiową (zrób w niej 2-3 otwory, przez które wyjdzie powietrze) i piecz przez 30-35 minut w temp. 180 stopni. Gołąbki możesz też ugotować.