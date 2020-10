10 października obchodzimy Światowy Dzień Owsianki

Owsianka to zupa lub kleik przyrządzony z płatków owsianych i mleka lub wody. Światowy Dzień Owsianki to pomysł szkockiej organizacji charytatywnej Mary’s Meals, która pomaga najbiedniejszych dzieciom i sierotom. Święto jest okazją, by spróbować owsianki w nowej dla siebie odsłonie.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 października 2020 09:24