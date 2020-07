13 lipca to Dzień Frytek

13 lipca to kolejne kulinarne święto - Dzień Frytek! Są smukłe, opalone oraz chrupiące... i ciężko im się oprzeć.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 13 lipca 2020 09:24

Frytki to rozdrobnione, pokrojone w kształt słupków, ziemniaki smażone w głębokim tłuszczu. Tradycyjnie, w kraju pochodzenia – Belgii, stosowano do smażenia łój wołowy. Stosowane jako dodatek do potraw pieczonych lub smażonych, np. ryb.

13 lipca mają swoje święto. Dlatego wszystkim frytkożercom życzymy smaczengo!