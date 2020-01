14 stycznia to Dzień Gorącej Kanapki z Pastrami

View this post on Instagram

Rozumiemy doskonale, że dla niektórych osób, akt zjedzenia naszego New Yorka może wymagać większej intymności. Być może ulubionego kąta, ulubionej muzyki lub wina. Może nawet samotności. Dlatego możecie go zamawiać teraz również do domu. Codziennie od 12.00 do 22.00. Zamów naszego New Yorka i poczuj co oznacza otrzymanie prawdziwej miłości i serdeczności 🤗❤️ Znajdź nas na @ubereats_pl 🔥