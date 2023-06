150 najbardziej legendarnych restauracji na świecie i ich kultowe dania. Polska w zestawieniu

Pierwsza piątka zestawienia to:

1. Figlmuller

Wiedeń, Austria

Restauracja założona w: 1905

Kultowe danie: Schnitzel Wiener Art

2. Katz's Delicatessen

New York City, USA

Restauracja założona w: 1888

Kultowe danie: Pastrami on rye

3. Warung Mak Beng

Sanur, Indonezja

Restauracja założona w:1941

Kultowe danie: Ikan goreng

4. La Polar

Mexico City, Meksyk

Restauracja założona w: 1934

Kultowe danie: Birria

5. L'Antica Pizzeria da Michele

Neapol, Włochy

Restauracja założona w:1870

Kultowe danie: Pizza Napoletana.

W zestawieniu znalazł się także lokal z Polski. To restauracja Pod Aniołami w Krakowie założona w 1893 roku. Kultowe danie to oczywiście pierogi!

To nie tylko miejsca na posiłek, ale miejsca same w sobie, porównywalne z najsłynniejszymi muzeami, galeriami i zabytkami na świecie. Każdy z nich przetrwał próbę czasu, rezygnując z modnych sztuczek na rzecz tradycyjnej, wysokiej jakości kuchni - podaje Taste Atlas we wstępie zestawienia.

- Od małych, rodzinnych knajpek po cenione lokale nagrodzone gwiazdką Michelin — wszystkie te restauracje są przywiązane do kulinarnej autentyczności. Tutaj nacisk kładziony jest na prawdziwe jedzenie o wyrazistych smakach, często z wykorzystaniem uświęconych tradycją przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie - dodano.