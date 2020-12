15 grudnia to Dzień Herbaty

Pierwsze święto herbaty odbyło się w Nowym Delhi 15 grudnia 2005 roku. Herbata to napar przyrządzany z liści i pąków grupy roślin, nazywanych tą samą nazwą, należących do rodzaju kamelia. Rośliny te są do siebie podobne, traktowane jako odrębne gatunki lub odmiany jednego gatunku – herbaty chińskiej - informuje kalbi.pl.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 15 grudnia 2020 10:53