15 września to Dzień Opakowań

Dzień opakowań został ustanowiony przez Polską Izbę Opakowań w 2007 roku. To idealny moment, aby zastanowić się, jak zużywać mniej plastiku i zrobić pierwszy krok w kierunku życia #zerowaste.

Minęły już 2 lata od przyjęcia przez KE tzw. dyrektywy plastikowej. W Polsce nadal trwają prace nad wdrożeniem przepisów do prawa krajowego. Ich przyjęcie oznacza dla sektora spożywczego jak i HoReCa szereg nowych obowiązków i obciążeń.

SUP - trwają przygotowania do "plastikowej dyrektywy"

Dyrektywa plastikowa – czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – wprowadza rewolucję w zakresie stosowanych opakowań w całej UE. W dużej części dotyczy ona sektora HoReCa i spożywczego.

Chociaż w Polsce ciągle nie ma odpowiednich przepisów, to wielu przedsiębiorców już teraz dostosowało lub jest w trakcie dostosowania swoich produktów do dyrektywy plastikowej.

- Takie ostrożnościowe podejście jest uzasadnione, gdyż z uwagi na opóźnienia w procesie legislacyjnym można się spodziewać, że termin jej wejścia w życie będzie krótki. Może się wówczas okazać, że zamienniki niepochodzące z tworzyw sztucznych będą wtedy trudno dostępne na rynku. Co więcej, wybił ostatni dzwonek do rozpoczęcia przygotowań dla firm, które używają opakowania podlegające zakazom stosowania z dyrektywy. Dotyczy to w dużej części podmiotów sprzedających i dowożących gotowe posiłki w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Przepisy określające jakie dokładnie opakowania podlegają zakazom są dosyć ogólne, więc warto jest przeprowadzić analizę prawną, aby upewnić się czy dotyczą one stosowanych opakowań - mówi Patryk Kalinowski, Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek Sp.j

Alternatywy tworzyw sztucznych

- Wprowadzenie ograniczeń dla opakowań z tworzyw sztucznych ma wymusić na przedsiębiorcach stosowanie ich alternatyw, które z założenia mają być bardziej przyjazne dla środowiska. Dyrektywa plastikowa nie określa jakie zamienniki opakowań można stosować. Decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii przedsiębiorcy. Powinien on jednak pamiętać o weryfikacji, czy wybrane przez niego nowe opakowanie – szczególnie sprowadzane z drugiego końca świata – jest bezpieczne. Wybór opakowania nie może zatem zagrażać zdrowiu konsumentów - mówi Patryk Kalinowski.

Jego zdaniem odejście od opakowań żywności z tworzyw sztucznych wpisuje się w zainicjowaną obecnie przez Unię Europejską strategię gospodarczą „Europejskiego Zielonego Ładu”.

- Cały czas pojawiają się nowe substytuty plastiku i nowe materiały biodegradowalne. Warto już zacząć szukać, przejrzeć ofertę swoich dostawców, a nawet zgłosić, jeżeli wydaje nam się, że ta oferta jest niewystarczająca – mówi Katarzyna Wąsowicz, TGM Horeca & Traders Senior Manager Makro Polska.

Z restauracji znikną plastikowe słomki czy sztućce. Jaka jest obecna oferta, żeby zastąpić te produkty?

Oferta jest bardzo szeroka. Już w ramach naszych marek własnych Makro Chef mamy produkty biodegradowalne. Zastąpiliśmy odpowiednikami wszystkie plastikowe kubki i wieczka. W ofercie mamy duży wybór słomek, sztućców czy pięknych patyczków do szaszłyków, koreczków... Dziś można wybrać przepiękne opakowania bio - dodaje Katarzyna Wąsowicz.