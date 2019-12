16 grudnia to Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą

View this post on Instagram

Nie ma śniegu, to przynajmniej wyczaruję sobie świąteczne smaki w porannej miseczce. Pyszna i baaaardzo kremowa - siemianka piernikowa 🥰 . ❗️całość bez dodatków to: 351 kcal, B:31.4, T:14.5, W:19.3❗️ . Składniki: ✔️25 g siemienia lnianego ✔️10 g płatków owsianych ✔️130 g gorącej wody ✔️200 g serka wiejskiego lekkiego ✔️3 łyżki erytrytolu ✔️szczypta soli ✔️1 łyżeczka przyprawy do piernika ✔️1 łyżeczka cynamonu ✔️1 szczypta imbiru ✔️skórka starta z 1 pomarańczy (opcjonalnie) . Przygotowanie: 👉🏻Zmiel siemie lniane i płatki owsiane (np. w młynku do kawy). Zalej je gorącą (nie wrzącą) wodą i pozostaw pod przykryciem na ok. 5 min. 👉🏻Zblenduj namoczone płatki i siemie lniane z pozostałymi składnikami. 👉🏻Podawaj z ulubionymi składnikami (u mnie domowa granola czekoladowa, czekoladka i później masło orzechowe). Smacznego! /Julka