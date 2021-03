17 marca to Dzień Św. Patryka. W tym roku znów w cieniu pandemii

17 marca świętujemy dzień Świętego Patryka - patrona Irlandii. To irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone jest nie tylko w Irlandii, ale również w wielu krajach na świecie. Kojarzone przede wszystkim z piciem zielonego piwa. Zazwyczaj celebruje je na świecie ok. 70 mln osób w restauracjach, pubach, barach czy w domach. Niestety w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, obchodzy będą wyglądać zupełnie inaczej.

Święto, ze względu na swojego patrona, ma irlandzkie korzenie, to jednak obchodzone jest niemal na całym świecie, a piwo Guinness to nieodłączny element obchodów dnia Św. Patryka.

Św. Patryk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii Irlandii. Jak głosi legenda w IV wieku mały chłopiec pochodzenia walijskiego, który naprawdę nazywał się Maewyn Succat, został porwany i sprowadzony do Irlandii jako niewolnik. Po ucieczce z niewoli i odbyciu studiów teologicznych, już jako duchowny, miał nawrócić mieszkańców wyspy na chrześcijaństwo. Św. Patryk stał się bohaterem licznych legend, przypisano mu wiele cudów oraz bohaterskich czynów, aby ostatecznie powołać go na patrona Irlandii. Zmarł prawdopodobnie 17 marca 461 r. – tę datę przyjęto jako święto narodowe, obecnie hucznie obchodzone przez Irlandczyków, a także na całym świecie.

W tym dniu tradycyjnie rządzi kolor zielony, czyli narodowy kolor Irlandii, przeważają ubrania w tym kolorze i organizowane są różne festyny i uliczne zabawy. Jedną z tradycji jest w Irlandii picie whiskey, ale obecnie także piwa.

Standardowo "zielone" święto celebruje na świecie ok. 70 mln osób w restauracjach, pubach, barach czy w domach W dobie pandemii obchody niestety zostały wstrzymane lub ograniczone i przeważnie odbywają się w domowych pieleszach świętujących.

Mamy nadzieję, że już za rok Dzień Świętego Patryka na całym świecie będziemy mogli świętować zgodnie z tradycją.

Tradycyjnie dzień św. Patryka obchodzi się m.in. noszeniem zielonych ubrań, udziałem w paradzie i lokalnych wydarzeniach celebrujących irlandzką kulturę, a także... wypiciem ciemnego stouta.