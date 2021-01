18 stycznia to Blue Monday. Co zjeść, by nastrój był lepszy!?!

Na 18 stycznia przypada Blue Monday/ fot. shutterstock

18 stycznia to Blue Monday. Co zjeść, by nastrój był lepszy!?! W tym roku Niebieski Poniedziałek czyli Blue Monday przypada na 18 stycznia. To podobno najbardziej depresyjny dzień w roku. Co jeść, by nastrój był lepszy!?! Autor: www.horecatrends.pl Data: 18 stycznia 2021 09:59 Pseudonaukowy termin Blue Monday - czyli smutny, przygnębiający poniedziałek, wprowadził w 2004 roku Cliff Arnall – brytyjski psycholog, pracownik Cardiff University. Datę tego najbardziej fatalnego dnia w roku wyznaczył za pomocą wzoru matematycznego, w którym wziął pod uwagę kilka czynników: meteorologiczny (krótki dzień, niskie nasłonecznienie), psychologiczne (dół z powodu niedotrzymania postanowień noworocznych) czy ekonomiczne (pusty portfel po świętach i sylwestrze). Na szczęście jest coś, co w tym trudnym dniu może poprawić nastrój... Zdaniem naukowców: czekolada, parmezan lub orzechy brazylijskie. Z kolei warto unikać w tym dniu pieczywa, mocnej kawy i fast foodów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.