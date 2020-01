19 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Popcornu

Żółte ziarno służy do wyrobu mąki i kaszy kukurydzianej, płatków śniadaniowych, a nawet alkoholi, takich jak corn whisky. Na świecie kukurydza najchętniej jednak spożywana jest w formie popcornu, który kojarzy się przede wszystkim z seansami w kinach.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 19 stycznia 2020 14:18

Dzięki wysokiej temperaturze, suche ziarna kukurydzy pęcznieją i przyjmują formę określaną „grzybkiem” lub „motylem”. Popcorn zawdzięcza swoją nazwę dźwiękowi, który towarzyszy wybuchowi ziaren.

- W zależności od zawartości tłuszczu, kaloryczność popcornu jest bardzo różna – od 370 kcal aż do ponad 500 kcal w 100 gramach, jeśli dodamy sól i karmel. Najzdrowsze wyjście to przygotowanie popcornu w beztłuszczowej maszynce i doprawienie go odrobiną soli lub przypraw, np. ziół prowansalskich lub czosnku. Wówczas ilość kalorii jest znacznie zredukowana, a krótki czas przygotowania pozwala w kilka minut cieszyć się bogatą w dobroczynne składniki przekąską – mówi Michał Orłowski, szef kuchni, ekspert marki Royal Catering firmy expondo.

W Ameryce w XIX w. popcorn był podawany na śniadanie w formie „owsianki” czy „kaszki”, puddingów, ciast, a także jako dodatek do zup, sałatek i innych dań. Zmieszany z melasą był pierwowzorem słodkiej przekąski Cracker Jack. W USA w latach 80. XIX w. był popularną przekąską, a później stał się nieodłącznym elementem kin, a następnie seansów telewizyjnych w domu.