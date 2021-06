1 czerwca to Dzień bez Alkoholu

1 czerwca obchodzimy dzień bez alkoholu. Święto zostało ustanowione przez rząd RP w 2006 roku, obchodzone w Polsce w Dzień Dziecka. Zgodnie z zapisem w ustawie, w dzień ten zachęca się do „podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu”.

W Polsce rośnie popularność win, piw i drinków bezalkoholowych.

Wino bezalkoholowe

Trend na trunki bezalkoholowe rośnie, również jeśli chodzi o produkcję win. Sięga po nie zwłaszcza młode pokolenie, które dba o zdrowie i formę, a jednocześnie nie chce rezygnować z ulubionego smaku. W ubiegłym roku Polacy kupili ponad pół miliona butelek wina bezalkoholowego. To ponad 67 proc. więcej niż w 2019 roku.

Producenci starają się wypuszczać na rynek coraz więcej rodzajów. Według raportu Wine Intelligence wina o niskiej zawartości alkoholu oraz te bezalkoholowe będą coraz popularniejsze i staną się pewnego rodzaju normą, tak jak stało się w przypadku drinków, piw, koktajli bez procentów. Takie wino najlepiej przyjęło się w Szwecji, trudniej przekonać się do niego odbiorcom w Portugalii i Japonii. Ponadto w Hiszpanii prowadzone są badania Food4Neuron, które mają na celu stworzenie wina bezalkoholowego wspierającego choroby Alzheimera i Parkinsona.

- Szacuje się, że odbiorcami wina w 65-75 procentach są kobiety. Zdarza się, że są w ciąży lub karmią albo po prostu przyjeżdżają samochodem. Podczas spotkań z koleżankami też chcą brać udział w zabawie. Nie chcą czuć się wykluczone, dlatego piją wino bezalkoholowe. Technologia jego wytwarzania jest kosztowna, dlatego tylko największe winnice się za to biorą. Najpierw trzeba zrobić wino z alkoholem, a potem te procenty „odwirować”. Przykładem jest Familia Torres, potentat na rynku hiszpańskim. Zaczynali od jednego wariantu, a teraz mają siedem, w tym musujące. Jakość jest dla nich na tyle istotna, że produkują wino z selektywnie wybranych winogron specjalnie po to, by zrobić z niego bezalkoholowe. Sprzedaż tego „alkoholu” w Polsce rośnie o kilkadziesiąt procent rocznie. W ubiegłym roku Polacy kupili ponad pół miliona butelek wina bezalkoholowego. To ponad 67 proc. więcej niż w 2019 roku – wskazuje Sebastian Siwek, ekspert winny.

Piwo bezalkoholowe

Dużym powodzeniem cieszą się też piwa bezalkoholowe. Grupa Żywiec, która trzy lata temu jako pierwsza na dużą skalę dostrzegła potencjał piwa 0.0.% i wprowadziła do sklepów Strefę Zero, wspólnie z agencją badawczą IQS przyjrzała się aktualnym trendom, a razem z Comp Centrum Innowacji sprawdziła jakim zainteresowaniem cieszyły się w tegoroczną Majówkę.

Jak wynika z analizy badania Need for Beer 2020, przeprowadzonego na zlecenie Grupy Żywiec przez agencję badawczą IQS, Polacy dokonują coraz bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Bezpośrednio wpływa to na kategorię piw 0.0%, która cieszy się rosnącą popularnością wśród różnych płci i grup wiekowych. Od dawna konsumenci tego segmentu to już nie tylko kierowcy czy osoby opiekujące się dziećmi. Dlaczego sięgamy po piwa bez alkoholu? Powodów jest znacznie więcej.

Kto właściwie wkłada do koszyka produkty z tej kategorii? Wśród kupujących piwa bezalkoholowe panuje demokratyzacja płci. Pomimo nieco wyższego udziału pań w segmencie, po piwa 0.0% sięgają porównywalnie często również mężczyźni. Przy wyborze kierują się jednak innymi cechami produktu – kobiety częściej zwracają uwagę na oryginalny smak, cenę oraz wielkość opakowania, podczas gdy uwagę mężczyzn przykuwa typowo piwny smak i wygodne opakowanie.

Aktywność sportowa oraz względy zdrowotne– te powody jako istotne w wyborze piw bezalkoholowych wskazało łącznie aż 36 proc. ankietowanych. Aktywne spędzanie czasu to główny motywator dla młodszych konsumentów 18-24 lata. Osoby między 30-44 rokiem życia częściej opiekują się dziećmi, a konsumenci po 45 roku życia częściej podają powody zdrowotne. Piwa smakowe 0.0.% wybieramy również po to, by zaspokoić potrzebę relaksu (24 proc.).