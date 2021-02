1 lutego to Międzynarodowy Dzień bez Oleju Palmowego

Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego to inicjatywa czeskiej organizacji „Koalice proti palmovému oleji”. Święto pierwszy raz obchodzono w 2016 roku, a jego celem jest doprowadzenie do wycofania produkcji oleju palmowego, który szkodzi lasom tropikalnym w takich państwach jak Borneo - informuje kalbi.pl.

Olej palmowy jest składnikiem większości przetworzonych produktów spożywczych. Z uwagi na specyficzne właściwości fizykochemiczne oleju palmowego trudno jest go zastąpić zdrowszą lub bardziej przyjazną środowisku alternatywą. Spotkać można go w margarynach, ciastkach, czekoladach, batonach, słonych przekąskach, mleku w proszku, czy pieczywie.

Olej palmowy to najczęściej stosowany olej roślinny na świecie, jednak jego intensywna produkcja przyczynia się do degradacji środowiska. Stale rosnące zapotrzebowanie na olej palmowy oznacza konieczność pozyskiwania nowych obszarów pod plantacje. To wiąże się z wycinką wielkich obszarów lasów tropikalnych w Indonezji i Malezji, które dostarczają ok. 90 proc. produkcji oleju palmowego. Ekstensywna uprawa palmy olejowej prowadzi do wylesienia, grozi wyginięciem wielu gatunków zwierząt i roślin i niestety przyczynia się do łamania praw pracowniczych.

Zdaniem WWF rosnące zapotrzebowanie na olej palmowy stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Pod nowe plantacje niszczone są cenne przyrodniczo obszary w południowo - wschodniej Azji, Afryce i Ameryce Środkowej.

Dzień bez oleju palmowego obchodzony jest również w Polsce. Celem akcji jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożenia, jakie niesie za sobą jego produkcja dla lasów deszczowych, a także wpływu utwardzonego tłuszczu palmowego na nasze zdrowie.

Olej palmowy, ze względu na swój niski koszt jest najczęściej używanym olejem na świecie. Znajdziemy go w wielu produktach codziennego użytku, jest kluczowym surowcem dla rynku żywności, a także składnikiem kosmetyków takich jak mydło czy pasta do zębów. Z powodu rosnącej populacji na Ziemi i coraz intensywniejszej konsumpcji, przewiduje się, że do 2020 roku, światowa produkcja oleju palmowego podwoi się, powodując jeszcze większą presję na środowisko.