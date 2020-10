1 października świętujemy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu

1 października to Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Po raz pierwszy tp święto obchodziliśmy 22 listopada 1977 roku. Wegetarianizm to nie tylko odstawienie mięsa z powodów ideologicznych, ale też zdrowe podejście do żywienia, bo metoda przynosi wiele korzyści zdrowotnych.