20 marca Międzynarodowy Dzień Bez Mięsa

20 marca wypada Międzynarodowy Dzień Bez Mięsa. Jak wynika z badania Maczfit, niemal 21 proc. Polaków deklaruje, że świadomie rezygnuje z mięsnych posiłków.

Data: 20 marca 2021

Według kalendarza świąt nietypowych 20 marca świętujemy Międzynarodowy Dzień Bez Mięsa. Warto przy tym zwrócić uwagę, że coraz więcej osób z różnych przyczyn świadomie rezygnuje z jedzenia mięsa, co przekłada się na popularność lokali oferujących wegetariańskie oraz wegańskie menu. Rezygnacja z jedzenie mięsa powoduje również rozwój trendu jakim są zamienniki mięsa.

Jak wskazuje badanie firmy Maczfit, co piąta osoba w Polsce jest wegetarianinem (20,85%). Pod względem demograficznym to kobiety są bardziej skłonne do rezygnacji z mięsa – ponad 86,10% spośród ankietowanych wegetarian. Dodatkowo z badań płynie wniosek, że do diety bezmięsnej najbardziej przekonane są osoby z najniższej grupy wiekowej (18-25 lat).

