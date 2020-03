20 marca to Dzień Bez Mięsa

View this post on Instagram

Próbowaliście kiedyś ograniczyć mięso w swojej diecie? 🌱 A może już od dłuższego czasu jesteście wegetarianami? 🧐 Dziś Dzień Bez Mięsa - z tej okazji dzisiejsze menu we wszystkich dietach bazuje na produktach bezmięsnych👍 O czym powinniście pamiętać podczas stosowania diety wykluczającej mięso? ✅spożywajcie rośliny zawierające dużo białka, m.in. soję, ciecierzycę, soczewicę ✅jedzcie posiłki bogate w błonnik, jego źródłem są rośliny strączkowe, świeże warzywa, owoce oraz pełnoziarniste produkty zbożowe. ✅pamiętajcie o produktach spożywczych pochodzących z mleka i jego przetworów 👉Wypróbujcie jedną z naszych diet bezmięsnych: wegetariańską, pescowegetariańską lub wegańską. Sprawdźcie przykładowe menu: https://www.wygodnadieta.pl/dieta_wegetarianska Nasza propozycja wegetariańskiego śniadania: 👉naleśnik z pomidorowym tofu i papryką oraz 👉mieszanka sałat z ogórkiem i pomidorkami koktajlowymi z dressingiem z zielonej pietruszki Jakie są Wasze ulubione dania bezmięsne?🥗🤔 . . . #wygodnadieta #jemwygodnie #dieta #dietaroslinna #dietaroślinna #dzienbezmiesa #bezmiesa #bezmięsa #wegetariańskie #wegetarianskie #promujemywege #wege #warzywa #kuchniaroslinna #fitjedzenie #zdrowejedzenie #wiemcojem #czystamicha #cateringdietetyczny #dietapudelkowa #zdroweodżywianie #dietabezdiety #śniadanie #dziendobry #smacznego #pycha #iamwellandgood #eatclean #eatfit #fitlife