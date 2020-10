20 października - Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni

Podobno szefem kuchni się jest a nie tylko się nim bywa. A życie takiego "chefa" zaczyna i kończy się właśnie w kuchni... 20 października to Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni, więc mamy dobrą okazję nie tylko do przekazania im życzeń, ale i do wspomnień!