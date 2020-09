21 września obchodzimy Dzień Kapsla

Dzień Kapsla został ustanowiony dla podkreślenia roli butelkowego kapsla w kulturze. Pierwsza edycja obchodów święta kapsla została połączona z kontekstem ekologicznym, zachęcała do tego, aby kapsli po piwie nie wyrzucać, ale je zbierać - informuje kalbi.pl.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 21 września 2020 09:42

21 września 2019 w Poznaniu nad Wartą setki osób zorganizowały się w akcji sprzątania terenów nadrzecznych, ideą akcji było posprzątanie po letnim sezonie. Udało się wtedy zebrać w kilka godzin ponad 50 000 kapsli. Na pamiątkę tego dnia, organizator wydarzenia – marka Duży Ben - ogłosił właśnie Dzień Kapsla, jako coroczne święto nawołujące do szanowania kapsli piwnych. Marka w swoim logotypie zawiera kapsel, dlatego czuje się zobowiązana by zwracać uwagę, jak kapsle są przez ludzi traktowane. I zachęca do ich poznawania, a nie wyrzucania.

Organizator podkreśla także, że Dzień Kapsla może być obchodzony na różne sposoby. Pierwszy raz był to kontekst ekologiczny, ale jest wiele zabaw i wymiarów, np. kolekcjonerski, konsumpcyjny czy też wyścigowy (słynny wyścig pokoju), które mogą być motywem kolejnych obchodów - informuje kalbi.pl.