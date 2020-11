24 listopada świętujemy Dzień Buraka

24 listopada to święto - Dzień Buraka. To również świetny moment, że przekonać się na własnej skórze, że burak niejedno ma imię! To niepozorne warzywo, przez lata obecne w tradycyjnej kuchni, dziś odkrywamy na nowo jako źródło kulinarnych inspiracji i dobroczynnych składników.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 24 listopada 2020 10:23

Czerwone złoto

Właściwości prozdrowotne buraka wynikają ze składników mineralnych, które zawiera. Jednym z nich jest potas (burak zawiera go aż 348 mg na 100 g części jadalnej), który prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a także pomaga w utrzymaniu właściwego ciśnienia krwi. Dodatkowo reguluje gospodarkę wodną organizmu i poprawia funkcjonowanie mięśni.

Buraka cechuje także wysoka zawartość folianów – w 100 g części jadalnej warzywa znajduje się 87 µg przy zalecanych 200 µg dziennie. Związki z tej grupy przyczyniają się m.in. do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży, a także pomagają w prawidłowej produkcji krwi. Uczestniczą także w procesie podziału komórek i utrzymywaniu właściwych funkcji psychologicznych. A skoro powinniśmy spożywać minimum 400 g warzyw i owoców w 5 porcjach dziennie, dlaczego nie zacząć od buraka, skoro ma tyle wartościowych składników?

Nie tylko na barszcz

Za burakiem w diecie przemawia także niska kaloryczność (tylko 42 kcal w 100 g) oraz niezliczone właściwości kulinarne. Myli się ten, kto uważa, że buraki nadają się wyłącznie na barszcz, chłodnik lub jako dodatek do kotleta. Burak radzi sobie świetnie także w nowoczesnej kuchni, sprawdzając się w mniejszych i większych eksperymentach. Nikogo nie dziwi jego obecność w sałatkach, smoothie czy hummusie. Sok z buraka też nie musi być zawsze taki sam – może być sok kiszony lub nie, jednoskładnikowy z buraka lub z dodatkiem soku z jabłek lub innych owoców czy warzyw. Każdy jest pyszny i zdrowy, a piękna soczysta buraczana barwa zachęca do delektowania się sokiem.

Buraki znakomicie rosną w polskim klimacie, równie dobrze się przechowują, więc nie zapominajmy o ich korzystnych właściwościach – zadbajmy, by począwszy od tegorocznego Dnia Buraka, był coraz częściej obecny w naszej diecie.

Południowy, ale nasz

Burak przez lata zadomowił się w polskiej kuchni i trudno uwierzyć, że do Europy Środkowej przywędrował aż z Grecji. Znany był w starożytności, ale na międzynarodowych stołach na dobre zagościł w XV wieku W Polsce wśród warzyw gruntowych burak zajmuje 3. miejsce pod względem plonów: zbieramy go ok. 300 tys. ton rocznie, z czego ponad 20 tys. ton sprzedajemy za granicę. Niestety w ostatnim czasie burak traci na popularności. W ubiegłym roku jego spożycie spadło aż o 11 proc. Czas odwrócić tę tendencję i sięgać po buraki częściej: podziękują nam za to i polscy rolnicy, i nasze własne zdrowie.

