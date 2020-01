24 stycznia to Dzień Masła Orzechowego

View this post on Instagram

• B R E A K F A S T • Goedemorgen deze vrijdagmorgen! 🥳 Whaaaa, het is #nationalepindakaasdag vandaag! 🎈 So happy with this day! 👐🏼 En daarom heb ik een ontbijt gemaakt, zoals @go_with_indi mij altijd inspireert! 😇 Haha, dit raad ik iedereen af om als inspiratie mee te nemen voor je go-to ontbijtje, maar voor eens in het jaar kan het! 👅💦 Ik moet gewoon voor de rest van de dag nu wat calorieën inleveren, never mind! 🤣 Ik heb hier havermoutpap van 40 gram havermout met flink wat water. Afgetopt met een halve @personalprotein 'peanutbutter proteinbar' 💪🏼, een theelepel @depindakaaswinkel 'Sport' pindakaas 🥜, mini @oreo 😍, een @reeses 'nutrageous' candybar, @mmschocolate pinda M&M's 🍫, en nog wat extra losse pinda's! Can't get enough! 🥰 Gaan jullie vandaag pindakaas eten?! Hoe? Op welke manier? Waarop? Let me know!! 🔥 Fijn weekend alvast allemaal! 💛💛