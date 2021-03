25 marca to Międzynarodowy Dzień Gofra

Dzień Gofrów wywodzi się ze Skandynawii, mieszkańcy tego regionu mają wręcz obsesję na temat tych słodkości. 25 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gofra.

25 marca 2021

Gofry znane były już w średniowieczu i mimo upływu setek lat, nadal trudno się im oprzeć.

- Gofry już na sam widok kojarzą nam się z dzieciństwem i przywołują wspomnienia. Moim zdaniem, główne dodatki, bez których nigdy nie mogły się obejść te wypiekane na złoty kolor, chrupiące i pachnące latem wafle, to bita śmietana, góra świeżych owoców i różnokolorowe posypki lub po prostu niezastąpiony cukier puder. Jednak warto sięgnąć nieco bardziej w aktualne „nowinki”, gdzie znajdziemy polewy zarówno mocno owocowe, jak i o smaku toffi, czy też polewy czekoladowe. Wszystkie smakują i wyglądają wyśmienicie. Jednak polewy i kolorowe, chrupiące posypki to nie wszystko, czym moglibyśmy zaskoczyć naszych klientów – mamy dla nich jeszcze owocowy kawior, bo o taką nazwę można pokusić się serwując słoneczne gofry z żelowanymi kuleczkami Fan&Joy, które trafiając na nasze podniebienie eksplodują owocowym smakiem i aromatem. Jagodowe, limonkowe, pomarańczowe, czy też truskawkowe kulki sprawią, że z pewnością na tradycyjne gofry spojrzymy nieco inaczej – nie będzie to już tylko tradycyjna „pierzynka” z bitej śmietany. A kompozycje i łączenie smaków, to jedynie kwestia naszej kulinarnej inwencji twórczej - mówi Łukasz Lisowski, Ekspert ds. Gastronomii w Fanex.

Ciasto na gofry przygotowuje się przez wymieszanie mąki, cukru, soli, stopionego masła lub oleju, żółtek jaj i mleka, a następnie ubitych białek jaj. Specyficzną odmianą gofrów są gofry belgijskie, spopularyzowane w 2 połowie XX w.

Popularne są także gofry bąbelkowe. - bubble waffles. Można je nadziewać w trakcie wypieku. Serwuje się je zarówno na słodko jak i w wersji wytrawnej - np. z bekonem czy jajkiem.