25 sierpnia to Dzień Polskiej Żywności. Za co ją kochamy?!?

TRUDNA MIŁOŚĆ Jesteśmy w kwiecie sezonu, który dostarcza nam dostęp do wielu warzyw i owoców, a także nieograniczone kulinarne możliwości. To czas, kiedy odpowiednie przechowywanie jest szczególnie ważne, ze względu na ilość produktów, która znajduje się w naszych kuchniach. Dlatego pamiętajmy, że są produkty, które nie powinny być ze sobą przechowywane! Jakie? Razem z @zielona.skrzynka.warszawa mamy dla Was super tip! Wiele owoców wydziela etylen. Jest to związek chemiczny, który przyśpiesza ich dojrzewanie. Nie widać go gołym okiem, ale jeśli położycie na parapecie banany albo brzoskwinie, to zobaczycie jak szybko zmiękną, nawet już po jednym dniu. Warzywa i owoce, które wydzielają dużo etylenu to: jabłka, gruszki, banany, melony, brzoskwinie, morele, śliwki, pomidory, bakłażan etc. Jeśli, któryś z owoców jest bardziej dojrzała od reszty, to ten będzie wydzielał najwięcej etylenu, dlatego warto go zjeść od razu. Prawie wszystkie warzywa będą wrażliwe na działanie etylenu, dlatego co do zasady przechowuj je zdala od owoców. Odporne owoce i warzywa na działania etylenu to między innymi owoce jagodowe, cytrusowe, papryki HA! Etylen może jednak nam się do czegoś przysłużyć. Znane są nam zakupy niedojrzałego awokado, mango, pomidorów, bananów, etc. Połóżcie niedojrzałe okazy na parapecie w obecności koleżków z etylenem. Od i tak szybko dojrzeją;) . #zerowaste #lesswaste #bezresztek #kuchnia #kitchen #cooking #cook #foodie #food #warzywozercy #veggies #warzywa #owoce