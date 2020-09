28 września świętujemy Dzień Jabłka

View this post on Instagram

Często jadacie jabłka?🍎 W jakiej formie lubicie je najbardziej?🤔 Dziś obchodzimy Światowy Dzień Jabłka, z tej okazji przypominamy, dlaczego warto je jadać: 🍏 ze względu na niski indeks glikemiczny (38) doskonale sprawdzą się jako słodka przekąska dla diabetyków, 🍎 są niskokaloryczne (50 kcal/ 100g), 🍏 zawierają witaminy z grupy B, a także A, E, C i K, 🍎 są źródłem błonnika wspierającego układ trawienny, 🍏 zawierają potas, sód, magnez, fosfor, wapń oraz żelazo, 🍎 ze względu na zawartość procyjanidynów spowalniają rozwój chorób nowotworowych. #jabłko #jabłka #jablko #owoce #wygodnadieta #jemwygodnie #cateringdietetyczny #dietapudełkowa #odchudzanie #dietabezdiety #fit #cojeść #ciekawostki #dietetyk #witaminy #apple #wiemcojem #zdrowie #dieta #smacznego #dzieńjabłka #poniedzialek