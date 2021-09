28 września świętujemy Dzień Jabłka

28 września obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. Polska jest jednym z wiodących światowych producentów i eksporterów jabłek. Nasz kraj wyróżnia nie tylko ogromna skala produkcji, ale także najwyższej klasy technika upraw, różnorodność odmian i jakość otrzymywanych owoców.

Autor: horecatrends.pl Data: 28 września 2021 09:11

Jabłka są bogate w witaminy: C, A, D, K, E, witaminy z grupy B oraz błonnik, beta-karoten i likopen, będący cenionym antyoksydantem.

Możemy wybierać wśród wielu wspaniałych odmian różniących się między sobą smakiem, kolorem, kształtem i terminem zbioru owoców. Powoli z rynku znikają stare polskie odmiany jabłek, takie jak Malinowa, Kosztela czy Koksa pomarańczowa.

Jabłka są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Jak mówi popularne anglojęzyczne przysłowie, które pojawiło się w XIX wieku: An apple a day keeps the doctor away.

Szarlotka

Co można zrobić z jabłek? Przepisów i pomysłów jest nieskończenie wiele. Na dziś proponujemy kilka z nich. Na początek - szarlotka!

Sok z jabłek

Najlepiej smakuje sok z własnego zbioru, ale na rynku jest też dostępnych wiele firm produkujących gotowe soki z jabłek.

Kiszone jabłka

Kiszone sprawdzą się jako dodatek do mięs czy sałatek. Pięknie będą wyglądać również jako dekoracja.