29 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Marnowaniem Jedzenia. Ma on na celu zwrócenie uwagi na ogromną skalę tego zjawiska na świecie i pokazanie, że zapobieganie marnotrawieniu żywności to jeden z najskuteczniejszych sposobów walki ze zmianami klimatu.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 29 września 2020 16:04

Z danych firmy Too Good To Go, aż 1/3 całej wyprodukowanej na świecie idealnie świeżej i pysznej żywności nigdy nie trafia na nasze stoły. W każdej sekundzie w koszu ląduje 51 ton jedzenia, które można by było zjeść ze smakiem. Razem z nim 1/3 zasobów zużytych w produkcji tego jedzenia, jak np. wody, (której już teraz brakuje w wielu krajach, w tym w Polsce), nawozów, ludzkiej pracy czy szkodliwych gazów powstałych w wyniku produkcji, przechowywania, transportu czy przygotowania jedzenia w restauracjach.

Tego zmarnowanego jedzenia i zasobów jest nie tylko „żal”. Marnowanie przyczynia się do zmian klimatycznych - 8% globalnej emisji gazów cieplarnianych ma swoje źródło w zmarnowanym jedzeniu. Gdyby wyrzucone jedzenie było krajem, byłoby trzecim największym emitentem CO2, zaraz po Chinach i USA. Ma również skutki społeczne - wyrzucamy średnio aż 2 tony na głodującą osobę, a także ekonomiczne - razem z jedzeniem, w koszu rocznie ląduje 1,2 biliona dolarów (BGC, 2018). To ponad dwukrotność PKB Polski!

W niechlubnym rankingu marnowania jedzenia wśród krajów europejskich Polska zajmuje wysoką, piątą pozycję. Marnujemy rocznie 247 kg na osobę, co tylko podkreśla, jak ważne powinno być dla nas ratowanie żywności. Statystycznie w każdym polskim gospodarstwie domowym rocznie ląduje w koszu wartość całkiem niezłych wakacji, bo aż 3 tysiące złotych. Żywność marnuje się na każdym etapie łańcucha dostaw, lecz najwięcej w naszych domach. Wg raportu Banków Żywności z 2019 roku, Polacy marnują aż 9 mln ton jedzenia, podczas gdy głodnych ludzi jest u nas ponad 2 mln. Szczególnie dotkliwe konsekwencje dla Polski ma fakt, że to rolnictwo odpowiada za wykorzystanie ponad 70% słodkiej wody, a już teraz mierzymy się z suszą i pustynnieniem.