2 lutego to Dzień Naleśnika

Naleśnik niejedno ma imię. Warto sobie to uświadomić dzisiaj - w Dniu Naleśnika. Wg Wikipedii jest to "proste danie mączne smażone na patelni". Kucharze, blogerzy i instagramerzy udowadniają jednak, że potrawa ta może być jednak przygotowana oraz podana w sposób bardzo "finezyjny".

Autor: www.horecatrends.pl Data: 02 lutego 2021 12:58

1. Klasyk śniadaniowy

Poranny zastrzyk energii. Naleśniki dadzą nam energię do działań, pracy, nauki.

2. W wersji fit

Na wielu profilach dietetyków pojawiają się patenty i przepisy na fit naleśniki:

3. A może ...tort z naleśników

To prawdziwe słodkie szaleństwo warstwowego ciasta!

4. W wersji mini

Placki i pankejki - młodsze siostra naleśników...

5. Zielono mi!!!

Jeśli chcemy zrobić nalexnikowe wrażenie - warto zabarwić je szpinakiem, ale testowane są także te z matchą! Ten kolor skusi każdego!

6. Na słodko czy słono?!?

To odwieczny dylemat - i to nie do rozwiązania! A Wy w którym teamie jesteście? Słodkim czy słonym?